Periodistas de Repretel endulzaron su amor con unos barquillos de chocolate

Frente a la cámara Jennifer Segura y Óscar Ulloa son solo dos compañeros de trabajo apasionados por las noticias y la televisión, pero una vez que termina su jornada laboral y salen de las instalaciones de Repretel, todo cambia.

Afuera, en su vida privada son “Jen” y “Os”, una pareja de enamorados que ha sabido separar su relación laboral de la personal y, por eso, ya llevan cinco años junta.

Aunque ya tienen bastantillo de jalar, esta es la primera vez que los dos hablan abiertamente de su relación.

Volviendo a los comunicadores, según contó Jennifer, una noche de guardia y unos barquillos de chocolate con Coca-Cola fue lo que empezó a endulzar el corazoncito de ambos.

“Al principio no hablamos, era solo de, ‘compañero, buenos días’, y ya, pero recuerdo que luego para unas elecciones yo estaba en una transmisión y él tenía unos datos y me los pasó y ahí empezamos a hablarnos más, pero meses después en esa guardia fue como que nos descubrimos y nos dimos cuenta que tenemos cosas en común y ya nos hicimos más amigos”, reveló Jennifer.

Eso sí, a Óscar le tocó esperar para ver florecer ese amor por la ojiverde, pues para ese entonces (2014) a ella le salió la oportunidad de irse a estudiar a España por casi un año. Es decir, se pasaron casi todo el 2015 en pura mensajeadera.

“Cuando me fui para España éramos solo amigos y en eso también se había dado la muerte de mami (en noviembre cumple siete años de fallecida por un cáncer), entonces él estaba muy pendiente de cómo me sentía y yo también de cómo le iba a él en el trabajo y fue hasta que yo regresé que ya pasamos al ´¡bueeenas!, ¡qué guapa que está!’, y ya empezamos a salir”, recordó Jenni entre risas.

Horario los favorece

Cualquiera pensaría, ‘¿y cómo hacen estos dos para no aburrirse al pasar todo el día juntos?’, pues la salvada de ellos, y así lo consideran ambos, es que no comparten el mismo horario laboral, entonces, casi ni se ven en la redacción.

Jennifer entra al canal bien temprano para presentar la edición matutina de las 6 a. m., mientras que Óscar se la pasa las tardes-noches metido en la Asamblea Legislativa, por lo que vez perdida, si acaso, concuerdan en el almuerzo.

Según dijo ella, esto los ha ayudado mucho a saber cómo separar una relación de la otra, pues además cuando ya están juntos en la casa quieren distraerse hablando de otras cosas.

“Nosotros en el trabajo somos demasiado concentrados en el brete, entonces la gente nueva que entra al canal ni siquiera se entera que nosotros somos algo, porque hasta nos decimos: ‘ey, Ulloa, no sé qué', ‘ey, Segura, pasame tal cosa’, somos como muy profesionales dentro del trabajo y no es que fingimos no ser nada, sino que genuinamente somos así”, recalcó Jenni.

Aunque eso no quiere decir que de vez en cuando se dejen un detallito en el escritorio, como una galletica o un mensajito, para recordarle al otro lo mucho que se quieren.

— "Un día me paró una señora para decirme que si le podía saludar a mi novio y hay otros que nos ven juntos y preguntan: '¿ustedes son novios?'", Jennifer Segura

Animaleros y nada celosos

La relación está tan estable entre ellos que tienen un buen tiempo viviendo juntos y ya hasta están planeando agrandar la familia.

Pero no crea que es que quieren pedir bebé, ese asunto aún no está próximo a cumplirse, sino que ya quieren adoptar otro peludito, pues los dos son bastante animaleros.

Lluyy y Batmy son los consentidos de ambos y a los que pasan chineando cuando están libres. La perrita era de la mamá de Jennifer y Óscar la terminó adoptando cuando ella se fue para Madrid.

También aman ir al gimnasio y sacar vacaciones para irse de viaje juntos, por lo menos una vez al año.

Otra cosa que tienen en común es que ambos dicen ser cero celosos y que tratan que los piropos que les tiran en redes sociales no interfieran en la relación.

Ahora son hasta más abiertos para hacer videos juntos y compartir con sus seguidores ciertas cosas que hacen como pareja.

“Ya son muchos años juntos y ya uno va creciendo, madura y aprende y yo creo que ya estamos en un punto en el que ya hasta lo molesto y le digo, ‘mirá quién te está escribiendo’”, dijo Segura.

Mientras que Óscar dice que si la gente los viera como son fuera de la pantalla, se sorprenderían.

“Yo quizá parezco muy serio por estar metido en temas de política, pero cero, nosotros somos muy relax y todo es un vacilón y risas”, dice Óscar.



— "Nosotros tenemos una regla desde hace mucho y es que no podemos acabar el día enojados, cuando hay un problema se habla y listo". Óscar Ulloa

¿Y el anillo pa’ cuándo?

Con tantos años de noviazgo cualquiera también pensaría --como dice Thalía en su canción--, ‘¿y el anillo pa´ cuándo?’, pero según la presentadora de noticias, eso no la desvela pues, según confesó, ella no es de las de se desviven vestida de novia.

Ambos contaron que antes de que algo así ocurra prefieren seguir planeando cuál será el próximo destino al que viajarán o qué otra meta pueden cumplir juntos, pues el estar casados no es algo que necesitan para ser felices y demostrarse respeto y amor.

