A Wálter Campos le preguntaron si “se orinó” al entrevistar a Ryan Gosling y esto respondió

Wálter Campos, presentador de 7 Estrellas, es conocido por entrevistar a famosos de verdad. (Instagram)

Wálter Campos se la pasa entrevistando a famosos de verdad y la última entrevista que le hizo a un actor de Hollywood generó que fuera la envidia de muchas.

El presentador de 7 Estrellas contó que aprovechó el feriado del lunes para hacer teletrabajo y editar la entrevista que tuvo con Ryan Gosling, quien hizo de Ken en la famosa película de Barbie.

Ryan Gosling hizo el papel de Ken la película de Barbie. (El Universal de México)

También con el actor y músico canadiense estaba la actriz Emily Blunt, pues en mayo se estrenará la película de comedia y acción que hicieron juntos “Profesión peligro”.

Al ver la publicación, una seguidora le preguntó a Wálter que si no “se orinó” cuando vio a Ryan tan cerca lo que le hizo mucha gracia.

“No, no, no, pero si habían compañeras en aprietos ahí. Vieras que el mae es muy buena gente, muy buena buena nota, y había leído, porque leo mucho de ellos cuando voy a entrevistas, corrección me habían dicho que era muy serio en las entrevistas y yo había leído por ahí que es muy tímido y vieras que sí, ayudó mucho que estuviera Emily, que ella es superexplosiva, pero se ve un tipo tranquilón, casi, casi introvertido”, contó.

LEA MÁS: Wálter Campos habló por primera vez de su relación con Teletica, ojo lo que dijo el comunicador

Antes de compartir la pregunta y responder a su seguidora mostró una foto junto a su novia Ruth Madrigal para que no pensaran mal, ¿ por qué será?