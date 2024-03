Wálter Campos habló por primera vez de su relación con Teletica, ojo lo que dijo el comunicador

Wálter Campos habló de su relación laboral con canal 7. (Instagram)

Wálter Campos le hizo una inesperada confesión a sus seguidores luego de que le hicieran varias consultas.

Todo se dio porque el presentador de canal 7 se puso a jugar preguntas y respuestas.

“Si se termina tu contrato con canal 7. ¿A qué te gustaría dedicarte?”, le consultó un seguidor al comunicador, por lo que este abrió su corazón y le respondió: “Buena pregunta, ahorita estoy muy feliz en Teletica, pero yo siempre he necesitado hacer varias cosas, con una sola me aburro, necesito potenciar la creatividad de otra manera, necesito diferentes formas de expresarme y comunicarme, de hacer dinero, entonces desde siempre, paralelo al canal, he hecho un montón de cosas”.

Entre esas, están escribir dos libros, dar charlas, hacer videos educativos, ser maestro de ceremonias, locución y actuación.

Ante esta revelación fue claro y dijo que si se termina su relación con la empresa, se va a dedicar a hacer sus actividades y aprovecharía para potenciar otras cosas.

“El tiempo hay que aprovecharlo y yo creo que no me puedo quedar quedito la verdad”, confesó.

Recordemos que Campos tiene al mando 7 Estrellas desde el 2015, pero antes de eso, tuvo un paso en el programa matutino Buen Día.