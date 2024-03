Wálter Campos reveló qué es lo mejor de ser famositico

Wálter Campos es un reconocido periodista, presentador de televisión y locutor. (Instagram)

Wálter Campos lleva años trabajando en televisión y eso despertó la curiosidad de un seguidor quien aprovechó para sacarse la duda en la cajita de preguntas que el presentador de canal 7 dejó en Instagram.

¿Es difícil ser una figura pública en un país tan pequeño?, le cuestionaron al presentador de 7 Estrellas, según compartió él mismo en sus historias.

Campos no dejó al curioso sin respuesta, aunque sí lo corrigió porque, desde el punto de vista del famositico, lo público de él es su trabajo y no su vida.

“Creo que lo público es el trabajo de uno y, al menos en mi faceta personal, cada persona elige qué tanto exponerla o no; siento que tengo un equilibro bastante sano porque me guardo para mí muchas de las cosas que me importan y el resto las comparto feliz”, afirmó Wálter.

El también traductor aprovechó de una vez para contar cómo se siente al ser un conocido en el país y qué es lo mejor de eso.

Wálter Campos habla de su vida como famositico

“El hecho de que la gente lo conozca a uno por el trabajo me honra muchísimo. Me gusta montones cuando puedo hablar con la gente y compartir más sobre cosas, me encanta poder ayudar y tener una voz y un alcance y al mismo tiempo es como una cláusula que lo obliga a uno a ser mejor cada día en lo que hace porque hay como un nivel de compromiso, pero siento que no me cuesta y lo disfruto”, finalizó.

Wálter Campos actualmente está bien enamorado. (Instagram)

Campos lleva 20 años de trabajar en canal 7, canal al que llegó tras su paso por las cabinas radiales. Además de locutor y presentador, Wálter es periodista, escritor y hasta le hace al Stand Up Comedy.

