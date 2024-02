Wálter Campos no dejó dudas de que lo tienen bien enamorado

Wálter Campos es locutora, además de presentador de televisión. (Instagram)

Ahora sí que no hay duda de que Wálter Campos está bien enamorado de su novia Ruth Madrigal, a quien llenó de piropos este jueves por una fecha muy especial para los dos.

Campos dejó de lado el misterio y públicamente celebró el cumpleaños de su enamorada con un mensaje donde mostró su lado más romántico.

LEA MÁS: Novia de Wálter Campos dice esto sobre su relación con el presentador de canal 7

En Instagram, el presentador de canal 7 prácticamente dijo entrelíneas que está con la mujer de su vida, una persona que consideró fuera de lo común.

“Lo mejor de una persona no se resume ni en posteos ni en palabras sino en acciones. Las tuyas siempre hablan de alguien que hace de cada día ordinario, una ocasión memorable. ¡Feliz cumpleaños a una mujer absolutamente fuera de lo común, quien me inspira y no me permite dejar de sonreír! Gracias por el regalo de vivir tanto con vos”, posteó Wálter.

Wálter Campos mostró su lado más romántico en este mensaje para su novia. (Instagram)

Una fotografía de ellos en la romántica ciudad italiana de Venecia “ilustró” la publicación de Campos, quien desde agosto pasado dio señales de que su corazón había encontrado dueña.

Hace unos días había sido la guapa novia del presentador de 7 Estrellas la que halagó a su galán con un curioso mensaje que decía “a donde siempre brillas, ahí es” y que acompañó con una foto donde salían los dos muy elegantes, sonrientes y con ojitos chispeantes de amor.

Wálter Campos junto a su guapísima novia, Ruth Madrigal. (Instagram)

LEA MÁS: Wálter Campos se mostró muy enamorado en redes sociales

Muchas felicidades a Wálter en esta etapa personal tan linda que está viviendo y a Ruth, en su cumpleaños. Ojalá que el amor les dure para toda la vida.