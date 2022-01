Abogada de los hombres defiende el caso de Camilo Rodríguez

Camilo Rodríguez está luchando porque lo dejen ver a sus tres hijos menores pero ahora enfrenta una acusación de abuso sexual contra uno de ellos y por eso se los quitaron de nuevo. Cortesía

El periodista Camilo Rodríguez dice que luchará hasta el cansancio por recuperar a sus hijos y por demostrar que las recientes acusaciones en su contra se basaron en mentiras.

Su exesposa Gabriela Arroyo, con quien tiene tres hijos, de 6 años, 4 y 1 año, lo denunció por el delito de abuso sexual en contra de uno de sus hijos, por lo que al comunicador le suspendieron el régimen de visitas supervisadas que le habían otorgado en diciembre pasado.

La abogada Eugenia Quesada Montero, presidenta de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho) asegura que: “presentar denuncias falsas para quitarle a un papá el derecho de ver a sus hijos es una de las conductas más comunes que algunas mujeres utilizan cuando tienen problemas legales con su excónyuge”.

Este miércoles contactamos nuevamente a Arroyo para que se refiera al tema de la denuncia, especialmente por lo dicho por Quesada, pero aseguró que en su momento dará a conocer su posición junto a sus abogados.

“Hablé con mi abogado y por el momento mantenemos la misma posición, apenas podamos referirnos al tema lo haré de ser necesario”, señaló.

Le solicitamos a la nutricionista que nos facilitara el contacto de sus abogados, pero mencionó que hablarán cuando el proceso judicial así se los permita.

“Lo que si le puedo decir es que la versión que el progenitor ha expuesto a los medios dista mucho de la realidad. Agradezco me pueda entender en este momento”, agregó.

Desde que Camilo y Gabriela se divorciaron, en 2019, han atravesado desacuerdos legales por la crianza de los menores.

De hecho, los dos tienen medidas cautelares y no pueden acercarse uno al otro, al punto que en el 2021, Camilo estuvo seis meses sin ver a sus niños ni hablar con ellos.

Acusaciones fuertes

La defensora de los hombres, como se le conoce a Eugenia Quesada, se enteró de la ruda situación de Camilo y no dudó en darle su apoyo, ya que según ella, casos como este le llegan todos los días a la fundación.

“Esto es muy común. He tenido casos en los que al final se logra demostrar que el padre no incurrió en esos gravísimos delitos que se le imputan, pero lo más preocupante es que no tienen conciencia de la gravedad de lo que están denunciando; no es solo el daño que le hacen al padre, sino que los hijos van a crecer al mismo tiempo que existe un expediente judicial en el que se mencionó que su papá abusó de ellos”, dijo.

La abogada Eugenia Quesada siempre lucha por los derechos de los hombres en su fundación. Foto: Andrés Arce (Jorge Andres ARCE)

Ella fue quien le ayudó a Camilo a interponer la demanda de modificación de guardia crianza a mediados del año pasado, luego de que Arroyo le negara ver a los niños, cuando supuestamente se enteró que los estaba relacionando con María Pía, una hija nacida de otra relación del periodista.

Según había contado Camilo en una entrevista anterior con La Teja, su expareja no estaba de acuerdo con que los menores conocieran a la niña.

En diciembre a Rodríguez se le otorgó un régimen de visitas supervisadas (de un día a la semana y que debía cumplir en las oficinas del Patronato Nacional de la Infancia), pero solo pudo estar con sus hijos tres veces.

Luego le notificaron la denuncia por supuesto abuso sexual y entonces le prohibieron acercarse a ellos. El periodista rechaza y califica de falsa la acusación.

“Estoy luchando para que no se pierda el vínculo entre tres de mis cuatro hijos y yo, soy un papá que ama a sus hijos. Inventarse denuncias de abuso sexual, con el apoyo de una psicóloga inescrupulosa y que ni siquiera es perito ni experta ni tiene una maestría en la materia, es el recurso más bajo que usan muchos canallas para separar a los hijos del papá o de la mamá”, dijo Camilo.

Camilo antes podía ver a sus hijos a su antojo pero después empezaron los problemas con su expareja, quien lo terminó denunciando de agresión doméstica. Archivo



— "No quiero ser expapá. Uno no se divorcia de los hijos", Camilo Rodríguez

En la impunidad

La presidenta de Fundiapho aseguró que lo más preocupante en estos casos es que muchas de las acusaciones falsas por supuestos delitos sexuales o por violencia doméstica quedan en la impunidad, porque el acusado no tiene cómo pagar un abogado para contrademandar por calumnias y difamación.

“Estas acusaciones son muy frecuentes precisamente por eso, porque quedan impunes; no hay ninguna sanción contra eso y demora tanto el proceso penal que ya los niños se desvinculan del padre y, cuando ellos (los hombres) logran ganarlo (el caso) ya no tiene ningún sentido porque los niños dicen: ‘no quiero ver a mi papá', después de todo lo que han vivido”, explicó la abogada.

La Fundación Instituto de Apoyo al Hombre ya ha alzado la voz por otros casos de padres a les niegan ver a sus hijos por problemas con pensiones alimentarias o el pago de aguinaldos. Archivo

Un dolor profundo

Según contó Quesada, las acusaciones falsas llegan a afectar tanto al denunciado que en su fundación atendieron dos casos en los que las personas se quitaron la vida porque no pudieron con la presión y los señalamientos de los demás.

“Cuando ellas se ven desesperadas optan por poner medidas de protección argumentando hechos falsos y si no logran el efecto deseado, entonces los denuncian por incumplimiento de medidas mediante trampas y si eso no funciona, va como en escalada, viene la denuncia por abusos deshonestos”, detalló la experta.



— "Ya hay que poner un límite a este tipo de acusaciones tan severas porque llevar a un padre al suicidio es sumamente peligroso", Eugenia Quesada

Camilo adelantó que él seguirá luchando por sus hijos porque el divorcio fue con su madre, no con ellos.

“No estoy dispuesto a perder a mis hijos por caprichos, inventos obscenos y sacadas de clavo”, recalcó.