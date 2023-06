Abogado Fernando Beirute se defiende ante acusaciones de Elena Correa de falta de ética

Fernando Beirute y Elena Correa terminaron muy mal su relación laboral. (JORGE CASTILLO)

El abogado Fernando Beirute respondió de manera firme a las declaraciones que dio Elena Correa a este medio, en donde asegura que el señor cometió una falta de ética al confirmarnos que renunció al caso que llevaba en contra de Carlos Rodríguez porque ella no le hacía caso a sus recomendaciones.

Elena se mostró bravísima y de una vez se fue al Colegio de Abogados a poner la denuncia y desde allá nos aseguró que ella fue la que lo hizo renunciar, porque no había manera de contactarlo.

“Ella puede decir lo que quiera, yo no estoy diciendo infidencias de ningún tipo, puede ir al Colegio de Abogados, pero ella es la que da las declaraciones en las redes sociales y ahora el culpable soy yo. Lo que puedo decir es que uno está en libertad, se puede decir que fue de mutuo acuerdo, que ella me pidió o que yo renuncié, es lo de menos, la cosa es que no voy a seguir con el caso”, señaló Beirute.

El licenciado añadió que hablaban a diario, por lo que nunca hubo falta de comunicación.

“Teníamos un chat en que todos los días hablábamos, yo le expliqué cuál era mi estrategia legal y ella sabía eso, ¿qué voy a hacer si dice otras cosas? Yo tengo sentido común, hace una semana y pico yo venía pensando en eso, el sábado, por una tercera persona, me dijo que ella quería que renunciara, yo le dije que sí porque qué dicha que me estaba abriendo las puertas para renunciar, pero no fue falta de comunicación, que eso quede claro, porque hablábamos dos o tres veces al día”, comentó el abogado.

“Yo quedo tranquilo porque sé que hice una buena defensa. Tal vez ella quería hablar unas cosas y yo le decía que no, pero eso es una cosa muy diferente”, finalizó.