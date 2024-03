Actor Alejandro Speitzer revela cuántas veces se ha enamorado

El guapo actor mexicano confesó las veces que se ha enamorado.

Todos recordamos a Alejandro Speitzer, ese niño carismático y talentoso con sus actuaciones en novelas como “Rayito de luz”, “Aventuras en el tiempo” y “Cómplices al rescate”, y lo hemos visto avanzar en su carrera en series como “Oscuro deseo”, pero ¿cómo le ha ido en el amor al actor?

En una entrevista que dio recientemente el actor mexicano en el podcast de “A Solas Con...,” de Vicky Martín Berrocal, donde abrió su corazón y contó sobre su vida amorosa, lo cual ha dado mucho de qué hablar entre sus fans.

Alejandro Speitzer reveló detalles de su vida amorosa.

La pregunta que generó el “boom” fue ¿cuántas veces te has enamorado? A lo que él respondió: “No, varias. Me he enamorado varias veces, yo creo que unas tres veces. Lo demás, de pronto, habrá sido el momento, pero ya lo ves desde afuera y dices: era un niño”, finalizó.

Alejandro también confesó que es tímido en la parte sentimental, que no liga mucho y que es una persona de relaciones largas. También contó que ha llorado por amor y que es romántico.

El actor admitió tener muchas amigas mujeres y que se siente bien cuando está rodeado de ellas sin que haya un plan de conquista.

En la entrevista también recalcó lo importante que es su familia, pues lo que le pide a la vida es salud para sus papás y para su hermano, además de sanación para las personas que la están pasando mal.

La relación de Alejandro con la guapa actriz Ester Expósito fue una de las que estuvo en el ojo público en el año 2020, fue una pareja muy popular, pero el romance llegó a su fin en el 2021.