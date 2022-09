Actor Carlos Bonavides habría sufrido infarto en programa de Multimedios

Esperemos Carlos Bonavides se encuentre bien de salud.



Multimedios indicó en este Tweet:



Carlos Bonavides sufre desmayo en dinámica de 'SNSerio' #SNSerio https://t.co/fApUbaZDJb pic.twitter.com/EsFkIesd5F — Mezmen (@mezmen) September 2, 2022

El actor mexicano Carlos Bonavides habría sufrido un infarto en televisión en vivo mientras participaba en un juego de Multimedios, México.

Al parecer, el hecho se dio la noche de este jueves cuando Carlos fue invitado al espacio SNSERIO, en donde se apuntó a ser parte de una dinámica de toques.

Cuando le preguntaron por tres cosas para quitarse la calentura, no supo contestar y le dieron toques eléctricos y de inmediato se empezó a tocar el pecho con síntomas de dolor, cayó al suelo y los presentadores no sabían ni qué hacer para ayudarlo.

Aunque no aclararon si se trataba de una broma o algo en serio, muchos usuarios de redes sociales están repudiando a la televisora, debido a que aseguran que fue en plan vacilón para hacer creer a la gente que algo le había pasado y dar de qué hablar. Si fuera así, qué mal gusto tienen para bromear, porque con la salud no se juega, además, no es nada que no se haya visto antes.

De momento, nadie del medio ni por parte del actor ha dado detalles de lo que pasó después.