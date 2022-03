Actor de Betty la fea quedó muy contento con regalo que le dio Teletica

El actor colombiano Julio César Herrera, mejor conocido como Freddy, el de “Yo soy Betty, la fea”, quedó encantado con el trato que le dieron en Teletica, durante su visita a nuestro país hace una semana, al punto que se no quita un regalito que le obsequiaron.

Freddy ha estado subiendo videos en redes sociales bien chaneado con una sudadera de Teletica, el cual probablemente fue una de las tantas muestras de cariño que tuvieron en la empresa con él.

[ “Freddy”, de Betty la fea, admira y se ha hecho muy compa de un futbolista tico ]

Al hombre se le ve muy cómodo, así como se le vio los días en que estuvo presentado “De Boca en boca”, que si bien le dijo a La Teja que no lo volvería a hacer porque no le gustan los programas de espectáculos, no sería nada raro que pronto lo volvamos a ver por ese canal, pues el hombre ya es como de la familia.

A Freddy, el de Betty la fea, le gustó mucho el suéter que le dieron en el 7.

[ ¡Qué se cuiden los presentadores! De boca en Boca tuvo refuerzo de lujo este martes ]

De lujo.

El programa De boca en boca tuvo un presentador de lujo a principios de este mes.

Herrera, quien estuvo de visita en nuestro país promocionando su show, llamado Diván rojo la pasó bomba en el programa.

Este espectáculo lo presentará junto con Natalia Ramírez y Lorna Cepeda (Marcela y Patricia, en la misma novela) en el Festival Internacional de la Risa (FIR), que se realizará el sábado 23 y el domingo 24 de abril en el Centro de Convenciones, en Heredia.

El actorazo estuvo muy activo, preguntando, haciendo bromas y diciendo varios dichos cafeteros, demostrando gran humildad.

Sin duda que cayó bastante bien y dio muestra de su talento.