Es uno de los grandes logros de mi carrera, es mi gran compañero, prácticamente he vivido con él estos quince años de la mano, me ha enseñado muchas cosas y me ha dado mucho en mi carrera. Hay un antes y un después en mi carrera el estar en “Vecinos” y no puedo estar más que agradecido con el señor Eugenio Derbez, que fue el que me dio la oportunidad.