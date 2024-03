Actor Drake Bell confesó la canallada de la que fue víctima cuando trabajaba en Nickelodeon

Drake Bell habló por primera vez del abuso que recibió. (Captura Instagram )

Drake Bell abrió su corazón para hablar de un tema que tenía guardado desde hace algún tiempo.

Según la revista mexicana Quién, el famoso habló, por primera vez, del acoso y abuso sexual que aparentemente recibió por parte de, Brian Peck, empleado de Nickelodeon, cuando él solo tenía 15 años.

La exestrella infantil, contó en un famoso programa que lo ocurrido fue durante una pijamada en la casa de Peck.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente”, recordó Drake Bell.

“Me quedé paralizado y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación”, dijo.

El actor conoció a Peck mientras él trabajaba en la segunda temporada de “The Amanda Show” (El Show de Amanda), cuando el trabajador vivía en la casa del entrenador de diálogo, ya que le quedaba más cerca el set del programa.

Esta misma revista apunta a que Peck, de 62 años, había formado una relación cercana con Bell, ahora de 37 años, junto a otras estrellas infantiles.

Joe Bell, el papá del actor, no le parecía bien que su hijo estuviera tanto tiempo con un hombre adulto y eso le preocupaba.

“Yo digo: ‘No veo nada anormal, pero simplemente no es así, no tengo un buen presentimiento’”, dice Joe en el episodio.

En ese entonces, varios productores le habían dicho al padre de Drake, que no se preocupará, porque supuestamente Peck era gay.

LEA MÁS: Adidas registra pérdidas millorarias por culpa de Kanye West

Cuando el actor se convirtió en víctima de abuso sexual, Peck, se disculpaba y afirmando que no volvería a pasar, pero siempre sucedía.

La estrella de cine contó que su abusador, convenció a su mamá y a otras personas para que permitieran que él se quedara en su casa, donde el abuso empeoraba más.

El actor revela que la situación nunca se la contó a nadie porque estaba asustado y, hasta ahora, nunca había hablado de lo que pasó fuera de su terapia.

El actor en el episodio recordó que Peck supuestamente lo amenazaba con su carrera.