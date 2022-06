Edgar Cartín (El Galán) se inspiró en Ítalo Marenco para crear a Prestiño

"Fútbol con chanfle" es una de las nuevas secciones que se verán en el regreso del programa La Matraca, que se transmitirá los sábados a las 8 p.m.. Cortesía

El actor Edgar Cartín, mejor conocido como El Galán, estrenará un personaje en la tercera temporada del programa La Matraca.

Se llamará “Prestiño” y está inspirado nada menos que en su amigo y compañero del canal Ítalo Marenco.

El nuevo integrante de la sección “Fútbol con chanfle”, que también se estrenará el sábado 18 de junio, se cree buenísimo pateando la bola, pero es un engañado. Es malísimo y debutó a los 30 años en un equipillo de su pueblo, La Suiza de Turrialba, y de ahí no pasó.

El vacilón es que a Ítalo sus compañeros de Repretel lo pasan molestando con que él raja que fue un gran futbolista y que aunque jugó con el Deportivo Saprissa no la pegó en primera división y nadie lo recuerda con unos tacos puestos.

Cuando Edgar empezó a echarle mente a la creación de un personaje nuevo, de inmediato recordó las molestadas que le pegan al presentador de Giros cada vez que comparten con él y cuenta que el fue un gran futbolista.

Ítalo Marenco jugó con el equipo de Saprissa en su juventud, pero después la vida lo llevó a debutar como modelo y presentador de tele donde al final se hizo más conocido. Cortesía

“El sueño de Prestiño siempre fue jugar fútbol, pero era malo, quería jugar y ganar dinero y no pudo por malo; obviamente le pasaron los años y no hizo nada. Nosotros en el canal vacilamos mucho a Ítalo con eso y se pone bravísimo, cada vez que hay reunión de toros o vamos en el bus empezamos a vacilarlo con que no sirvió para el fútbol y se enoja. Es un vacilón”, comentó Cartín.

A Ítalo Marenco lo pasan vacilando sus compañeros cuando van a las transmisiones de toros con que es malisimo para el fútbol. Instagram

Sorprendido y honrado

Ítalo se sorprendió al saber que Prestiño tiene algo de él y dice que se siente honradísimo de que lo tomaran como modelo.

Y dicho eso, aclaró que él sí jugó fútbol y que fue campeón con Barrio México, con la Universidad de Costa Rica y con el Deportivo Saprissa... Pero que al final la vida lo llevó por otros caminos que ahora lo hacen muy feliz.

“No sabía que eso del bandido Galán, él siempre me vacila con que yo he sido de los jugadores más malos que han existido en el planeta, y puede que tenga razón, pero que se haya inspirado en mí para hacer un personaje... voy a tener que llamarlo para ver qué es la vara (risas). Pero que se inspire en mí es un honor, vamos a ver con qué me sale. Al Galán lo admiro mucho como persona, como papá y sus personajes son buenísimos”, dijo Marenco.

Prestiño se cree tan buen conocedor de fútbol que sueña con ser entrenador y comentarista deportivo. Cortesía

Entre las vaciladas que le pegan a Ítalo está que su papá, el actor Álvaro Marenco, fue el pagó para llevarlo de paseo a Italia para que él dijera que jugó en el extranjero.

Es que, pues según cuenta el presentador, durante un partido entre Barrio México y Aserrí había un visor amigo del empresario italiano Stefano Sgarlatta que andaba en busca de un delantero, pero le terminó gustando cómo jugaba él de lateral y se lo llevó a probar suerte al extranjero.

“Vieras cómo lo vacilamos a Ítalo con eso, hasta Franklin Vargas (el humorista) le dice ‘Gato de iglesia’, porque solo pasaba sentado en la banca. Cuando andamos en transmisión llamamos a la gente para que lo salude y le preguntamos si lo recuerda como futbolista y todo el mundo le dice que no (risas)”, mencionó Cartín.

El presentador de Giros jugó con Barrio México y con la UCR cuando estaba más joven. Cortesía

“Galán es un picado porque nunca ha pateado ni un jugo de naranja”, agregó Marenco muerto de la risa.

Más sorpresas

Volviendo a Prestiño debemos contar que uno de sus grandes deseos es ser entrenador o al menos comentarista en algún canal de televisión y, claro, se le cumplirá al ser invitado como panelista a “Fútbol con chanfle”, una parodia del espacio “Fútbol picante”.

Él compartirá el set con “Gloriana Villalobos” (una imitación a cargo de Katherine González), Jorge Luis Pinto (imitación de Gustavo Ramírez) y hasta se pondrá de tú a tú “Messi”, otro de los personajes que hará el humorista Fabián Murillo en La Matraca.

Además, Marcos Agüero --también de Pelando el ojo-- estrenará su imitación del conductor del espacio de ESPN José Ramón Fernández. O sea, el vacilón está garantizado.

Los imitadores de Pelando el ojo también forman parte de la nueva sección de La Matraca. Cortesía

“Prestiño habla uruguayo-argentino y, ¿por qué habla así?, porque él dice que en este país el que habla en otro tono tiene más posibilidades de pegarla, ya sea en algún canal de televisión como comentarista o entrenador, porque todo lo que es de afuera es mejor”, adelantó Cartín.

El actor cartaginés hizo una aclaración importante (para que nadie se le enoje) y es que su nuevo personaje es de La Suiza porque él siente un cariño muy especial por este pueblo turrialbeño, ya que su familia tuvo allá un terrenito y pasó gran parte de su infancia.

Edgar también nos adelantó que algunas veces lo veremos en el programa como El Galán o como el borracho, un personaje que tenía en el programa La Pulpería, de canal 13, años atrás. Y dice estar muy agradecido con que lo tomaran en cuenta para esta nueva temporada.

El humorista Fabián Murillo también estrenará a su personaje de Messi. Cortesía

Desde hace varias semanas se graban estos divertidos episodios, que irán transmitiendo cada sábado a partir de las 8 p.m.