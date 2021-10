Actor Édgar Murillo sobre salida de La Media Docena: “No es una decisión que se toma a la ligera”

Édgar Murillo confesó que con la llegada de "Tu cara me suena" le gustó mucho el papel de presentador y que ahora lo contratan mucho para conducir eventos privados. Foto: Jeffrey Zamora Édgar Murillo confesó que con la llegada de "Tu cara me suena" le gustó mucho el papel de presentador y que ahora lo contratan mucho para conducir eventos privados. Foto: Jeffrey Zamora

La sorpresiva salida del actor Édgar Murillo del proyecto La Media Docena dejó a más de uno con la boca abierta este domingo, ya que con su renuncia se le pone fin a 25 años de trabajar junto a sus inseparables amigos Daniel Moreno, Mario Chacón y Erik Hernández.

A raíz del bombazo, nos dimos a la tarea de buscar al también presentador de “Tu cara me suena”, ya que en su Facebook solo escribió: ¡Muchas gracias a nuestro público y a las familias de Costa Rica por su incondicional apoyo! A Daniel, Mario, Erik por las historias y grandes momentos compartidos”, para anunciar su salida.

En el comunicado de prensa que se difundió, se informa que Guita, como le dicen, se aparta del grupo para dedicarse a proyectos personales, sembrando la duda sobre si habrá pasado algo entre los mediodocenos para que se saliera uno del canasto.

– ¿Hace cuánto decidió abandonar el grupo?

Imagínese que es cerrar un capítulo de casi treinta años, por lo que no es una decisión que se toma a la ligera. Ya llevaba tiempillo pensándolo, pero fue, como dice en el comunicado, algo muy bonito, se trabajó la salida igual como se ha trabajado todo el grupo desde el inicio, en muy buenos términos, muy cordial todo el mundo, con mucho respeto y mucha amistad.

– ¿Cuándo los llamó para explicarles que se iba?

No ha sido de un día para otro, ha sido como un proceso que ha venido desde hace bastante tiempo y en el cual el grupo ha venido mermando un poquito su actividad, dirigiéndose más hacia la producción con la serie Maikol Yordan, con la película, cosas más del tipo audiovisual. Yo me he tirado más a la labor de presentador con Tu cara me suena, así como a la producción. Me he metido a otros negocios y de repente, como que naturalmente se han dado esos caminos diferentes, así que no es de un día para otro.

– ¿Cuáles son los proyectos personales a los que se dedicará?

No es que llegué a decirles: ‘miren ahora me voy a dedicar a esto’, sino que era algo que ya venía pasando naturalmente. Yo me he dedicado más a labores de presentador, de maestro de ceremonias o con la producción de eventos, porque me llaman muchos clientes para producir eventos.

El actor Mario Chacón, quien interpreta a Maikol Yordan, fue el de la idea de hacer esta foto de despedida, según dijo "Guita". Archivo El actor Mario Chacón, quien interpreta a Maikol Yordan, fue el de la idea de hacer esta foto de despedida, según dijo "Guita". Archivo

– ¿También es productor individual?

Sí, de hecho esto del desligue no quiere decir que no seguiré trabajando con La Media Docena porque si algún cliente me dice: ‘mirá que se te ocurre poner de comedia’, pues La Media Docena siempre será la primera opción, y pues sí, me he metido más a la parte de producción y de presentación. Además, me metí en el comercio y tengo unos socios con los que tengo un restaurante en Tres Ríos (Muelle 21).

– ¿El restaurante ha sido rentable en esta pandemia?

Vieras que nos ha ido muy bien, abrimos en noviembre de 2019 y en eso se nos vino la pandemia en marzo, pero aún así nos hemos podido mantener y gracias a Dios la clientela ha sido fiel y disfrutan del producto.

– ¿Qué va a pasar con su personaje dentro de la serie de Maikol Yordan?

Todavía nos falta grabar un capítulo en el que yo salgo para esta temporada, así que no hay ningún problema. Ahora es decisión de ellos si me llaman para más capítulos y o si quieren que haga un nuevo personaje u otra película, si es así lo hablamos como con cualquier actor.



Media Docena Retro 29/04/2020. Los comediantes de la Media Docena lanzarán una seguidilla de especiales que contienen un recorrido por varios años de su show, desde el arranque. Foto: Media Docena Retro (Media Docena Retro)

– ¿Terminaron en buenos términos laborales?

Superbuenos, todo el mundo feliz, todo el mundo contento.

–¿Y cómo amigos?

También, todo intacto. Todas las relaciones personales y profesionales tal cual como dice el comunicado siguen en superbuenos términos.