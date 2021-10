La Media Docena se quedó sin uno de sus huevos debido a la renuncia de Édgar Murillo

La Media Docena perdió a uno de sus huevos. El actor Édgar Murillo (derecha) decidió renunciar al grupo. Foto: Melissa Fernández La Media Docena perdió a uno de sus huevos. El actor Édgar Murillo (derecha) decidió renunciar al grupo. Foto: Melissa Fernández

El actor Édgar Murillo renunció a la Media Docena luego de 25 años de hacer equipo con Daniel Moreno, Mario Chacón y Erik Hernández.

“Guita”, como le dicen de cariño al mediodoceno, anunció que se separa del grupo para dedicarse de lleno a sus proyectos personales.

El también presentador de “Tu cara me suena” hizo oficial su salida este domingo a través de un comunicado de prensa en el cual no detalló de qué tratan sus proyectos futuros.

Edgar ya ha grabado varios capítulos de la serie de Maikol Yordan, que se transmite los viernes por canal 7, por lo que lo seguiremos viendo durante algunas semanas interpretando su personaje de Jean-Luc, el primo de Concepción que vivía en París.

Edgar Murillo trabajó durante 25 realizaron diferentes personajes dentro del programa La Media Docena. Foto: Rafael Pacheco

El mediodoceno es contratado por empresas privadas para que les conduzca sus eventos o se los produzca, también en medio de la pandemia le dio por incursionar en el negocio de los restaurantes y junto con un socio tiene Muelle 21, que es una marisquería, ubicada en Tres Ríos por la carretera vieja.

Le desearon lo mejor

Sus amigos del alma le desearon lo mejor en este nuevo camino que emprenderá en solitario, y le agradecieron por tantos años de trabajo juntos y por su gran ingenio.

“Con el tiempo todos evolucionamos y descubrimos nuevas vocaciones, hemos entendido que lo más importante es que cada uno esté en lo que lo hace feliz y le agradezco mucho a Guita todo lo que nos aportó”, dijo Daniel Moreno.

Mario Chacón también expresó: “Definitivamente es un momento muy duro. No va a ser fácil acostumbrarse y extrañaré que ya no va a estar acompañándonos en escenarios y locaciones. Me va a hacer mucha falta, querido... ¿de quién es que estaba hablando?”, dijo en plan de broma.

“Me alegra mucho que dedique sus esfuerzos a lo que más le apasiona. ¡Muchos éxitos, huevón!”, agregó el famoso Maikol Yordan.

"Guita" es el presentador oficial del programa Tu cara me suena, formato de Teletica. Archivo

Los tres mediodocenos recalcaron que seguirán con el mismo compromiso de siempre de hacer humor sano y que ellos continuarán trabajando en grandes producciones como la serie, películas y en espectáculos en vivo para todo su público, mediante otro comunicado que compartieron en su página oficial para anunciar la salida de Guita.