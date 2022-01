Actor Eduardo Verástegui tuvo covid-19 pero sigue sin creer en la vacuna

El actor mexicano Eduardo Verástegui vino a Costa Rica para promocionar la película El gran pequeño, en lo que será una visita relámpago de menos de 24 horas. El artista participa como productor y actor del filme, dirigido por el mexicano Alejandro Monteverde. Asistirá a la premier del filme en una sala de Cinépolis, Terramall, en Tres Ríos. Foto: Jeannine Cordero

El actor Eduardo Verástegui ha dado mucho de qué hablar en estos días, pues publicó en su cuenta de Twitter que sigue sin creer en la efectividad de la vacuna contra el covid-19, pues un amigo suyo lo contagió estando vacunado.

El exgalán de las telenovelas había dado positivo al virus en los días de Navidad y recién confirmó que ya había superado la enfermedad.

“Familia querida, me hace muy feliz poder decirles que... ¡estoy muy bien! Y ya he superado el covid. Como bien saben, tuve resultado positivo. La transmisión del virus me llegó a través de un amigo que a pesar de estar vacunado, se contagió de covid y, a su vez, me contagió. Inmediatamente empecé la cuarentena, siguiendo los protocolos oficiales, y también seguí el tratamiento que me recomendaron los médicos especializados en esta enfermedad”, publicó.

¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo! — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 20, 2021

Muchos de sus seguidores le recalcaron que el estar vacunado es muy importante, pero el actor dice que no se pondrá la inyección porque “el rosario sigue siendo mi fuerza”.

“¡No me he puesto la inyección, ni me la voy a poner! #Libertad”, publicó en Twitter.

El mexicano inició toda esta controversia desde octubre del año pasado cuando se pronunció en contra de la vacunación masiva y señaló que no confiaba en las vacunas ni en las personas que incentivaban el proceso de inoculación.

“Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”, dijo en un tweet esa vez que después fue bajado por la red social por incumplir sus términos y condiciones.