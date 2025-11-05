Actor Ferdinando Valencia y la tica Brenda Kellerman esperan a su bebé arcoíris

El amor y la esperanza vuelven a sonreírle al actor mexicano Ferdinando Valencia y a la actriz costarricense Brenda Kellerman, quienes acaban de compartir una noticia que les llena el corazón de alegría: ¡serán papás nuevamente!

La pareja reveló que este nuevo embarazo llegó en una fecha que jamás olvidarán: el pasado 3 de agosto, el mismo día en que cada año recuerdan con amor a su pequeño Dante, quien falleció en 2019 a los tres meses de nacido, por complicaciones de salud derivadas de una negligencia médica.

“Nuestro arcoíris más esperado. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso”, escribió Ferdinando en sus redes, junto a un video que ha conmovido a miles de seguidores.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anunciaron su embarazo

El actor, de 43 años, explicó en su canal de YouTube que todo comenzó con un sueño muy especial en la víspera del aniversario luctuoso de su hijo.

“Tuve un sueño, no sé si fue exactamente un sueño o si estaba medio despierto, pero sentí que debía hacer algo. En mi cabeza se me vino la idea de que hoy es el aniversario de Dante, y sentí como si él quisiera decirme algo... como si quisiera volver”, confesó visiblemente emocionado.

El actor mexicano Ferdinando Valencia y la actriz y modelo costarricense Brenda Kellerman están esperando un nuevo hijo y Tadeo es el más feliz. (redes/Instagram)

Guiado por esa intuición, Ferdinando se dirigió a una farmacia a comprar unas pruebas de embarazo. Mostró incluso el tiquete de compra, fechado justo el 3 de agosto, como prueba de que todo sucedió ese mismo día. Cuando regresó a casa, él y Brenda, entre nervios y emoción, hicieron las pruebas… y minutos después, apareció el resultado que tanto esperaban: positivo.

“Nos quedamos en shock, no podíamos creerlo”, contó el artista, quien asegura que sintieron una conexión inmediata con su hijo fallecido, como si él les hubiera enviado una señal desde el cielo.

Bebé arcoíris

Este niño, al que se le llama “bebé arcoíris”, representa la luz después de la tormenta, el renacer tras la pérdida. Es el término se usa para describir a los niños que llegan al mundo luego de que sus padres han vivido la dolorosa experiencia de perder a otro hijo.

El actor mexicano Ferdinando Valencia y la actriz y modelo tica Brenda Kellerman no podían creer que la prueba saliera positiva. (redes/Instagram)

A seis años de aquel episodio que marcó sus vidas para siempre, Ferdinando y Brenda vuelven a ilusionarse con esta nueva etapa.

“Es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que el amor siempre sana y de que nuestros angelitos nunca nos abandonan”, expresó el actor.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman perdieron a su hijo hace 6 años

La noticia ha sido celebrada por colegas, amigos y seguidores, quienes no han dejado de enviar mensajes de cariño y bendiciones a la pareja, que ya es mamá y papá del pequeño Tadeo, el hermanito gemelo de Dante.

Conmovidos y agradecidos, Ferdinando y Brenda aseguran que este nuevo capítulo llega para llenar su hogar de luz y renovar la fe que los ha sostenido en los momentos más difíciles.