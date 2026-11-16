Actor Harry Shum Jr. llevó el sabor tico a Dancing with the Stars USA y soltó un emotivo “¡Pura vida!”

Harry Shum Jr. nació en Limón y está destacando en el Dancing with the Star USA (redes/Instagram)

El talento costarricense sigue haciéndose sentir en la televisión internacional. El actor y bailarín Harry Shum Jr., nacido en Limón, está teniendo una destacada participación en la temporada 35 de Dancing with the Stars USA y en su más reciente presentación aprovechó para acordarse de Costa Rica.

Harry, quien compite junto a la bailarina profesional Jenna Johnson, presentó una salsa al ritmo de Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, durante la novena gala dedicada a la noche de los Grammy.

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Harry Shum Jr. nació en Limón y está destacando en el Dancing with the Star USA

La presentación fue muy bien recibida por los jueces y obtuvo una calificación de 29 de 30 puntos, quedó a un punto de la puntuación perfecta.

Pero lo que más llamó la atención fue la reacción del costarricense cuando conoció las calificaciones. Emocionado, no encontró muchas palabras para expresar lo que sentía y terminó mencionando al país que lo vio nacer.

El costarricense Harry Shum Jr. compite junto a la bailarina profesional Jenna Johnson. (redes/Instagram)

“No sé qué decir. Quiero decir: ¡pura vida! ¡pura vida! Y en español: Costa Rica, ¡pura vida!” expresó frente a las cámaras.

El actor emigró del país cuando era pequeño, pero ha contado que representar sus raíces mediante el baile era algo muy especial para él y su familia.

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Su paso por el programa ha sido bastante destacado. En la Noche de Terror consiguió el primer 40 de 40 de la temporada con una rutina de jazz y en la octava semana obtuvo inmunidad.

Harry Shum Jr. es conocido internacionalmente por sus trabajos en series como Glee y Shadowhunters, pero ahora también está llevando el nombre de Costa Rica a la pista de baile estadounidense.