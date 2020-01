“Hoy me dijo @eguzmann (Enrique Guzmán) que teníamos una cena romántica en la orilla de la playa. Me encantó la idea. Él quería que me vistiera más formal, yo quería más relajado 'hahaha’. Llegamos y todo era perfecto, el lugar, la comida, nosotros y de pronto… Pidió que nos tomaran un video, se arrodilló y… mi príncipe azul sacó (no sé de dónde) el anillo", dijo.