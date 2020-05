View this post on Instagram

Hola todos, espero que estén muy bien! Yo ya en mi casa 💪🏽👏🏼👏🏼👏🏼 gracias a Dios el procedimiento salió muy bien, ahora solo queda esperar que el cuerpo lo asimile de la mejor manera para que la recuperación sea pronta! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 . Quiero agradecer a todos por su buenos deseos, bendiciones, buenas vibras..., de verdad y de corazón se los agradezco muchísimo, a mi familia por estár tan pendiente, a mi fisioterapeuta @elaramce por su dedicación y por supuesto a los doctores y todo su equipo por tantas atenciones! Un gran abrazo y de nuevo muchísimas gracias a todos! ♥️♥️♥️🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Ahora mucho reposo y paciencia 😉🙏🏼😘 . . #graciasdios🙏 #lavidaesahora #lafamilia♥️