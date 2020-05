View this post on Instagram

Bueno!!! Como dicen "listo para la foto" mañana será el día. Aquí con carilla de susto 😱... Pero confiando firmemente en DIOS 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 que todo saldrá bien! Mañana les contaré. La recuperación en teoría es rápida! 😉💪🏽💪🏽💪🏽 Desde ya! Gracias al doctor Contreras a y a todo el equipo de enfermeras que de verdad está semana se han pasado de lindas, atentas, chineadoras y serviciales! @yaudiciagutierrez 😘🤗😍 . . Gracias a todos por los buenos deseos y buenas vibras! . #graciasdios🙏