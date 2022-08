Actor que lució falda en estreno de película genera debate en redes

Andy Gamboa lució una falda en el estreno de Ámbar. (Jose Cordero)

Una falda utilizada por el actor Andy Gamboa en el estreno de la película Ámbar, el martes anterior, está causando mucha polémica en redes.

Andy, quien es parte de la cinta nacional dirigida por Esteban Ramírez, hizo las de Brad Pitt, hace una semanas, quien llegó al estreno de la película Tren bala, luciendo en la alfombra roja una falda. La presentación de la cinta de Pitt se realizó en Berlín, Alemania, y el estadounidense llamó la atención incluso de Bad Bunny.

Como era de esperarse, muchos dieron su opinión, algunos a favor y otros en contra de ese tipo de modas.

Yhizo lo suyo en el estreno de Ámbar, con una falda del diseñador Ayax Melara, de la marca Hieronymus y según contó Andy a La Nación, a él le dio risa cuando le propusieron lucir una enagua, pero ya después le encantó la idea.

“Yo le dije que quería ir muy elegante, muy bien vestido y que me ponía en sus manos para ese día, porque la alfombra roja siempre es un tema. Él me dijo que claro que sí, pero que tenía que ser muy obediente y dejarlo hacer su trabajo como diseñador. Me dijo: ‘Creo que a vos se te vería muy bonita una falta’. Al principio me dio risa, pero yo le dije que si él lo consideraba así, lo iba a dejar hacer su trabajo”, señaló al medio.

“La primera vez que la vi me impresionó muchísimo y también dije: ‘No soy tan joven, no soy tan viejo y quiero aprovechar la oportunidad, atreverme y hacerlo’. Luego dije: ‘¡Guao! ¡Qué sensación de libertad! El aire corre por todos lados, me gusta muchísimo’. Entonces, creo que es una de las ocasiones en las que uno puede aprovechar para destacar el trabajo de los diseñadores. Agradezco que el cuerpo del hombre y de la mujer también sirvan como un lienzo para que otros artistas puedan mostrar su trabajo”, agregó.