Eloy Mora y su nueva novia se toparon a la ex del fotógrafo en estreno de película tica

Eloy Mora y su expareja Karina Conejo demostraron lo civilizados que son. (Jose Cordero)

El fotógrafo y actor Eloy Mora y su exesposa Karina Conejo siguen demostrando lo civilizados que son y lo bien que han llevado la separación.

Esto quedó más que claro la noche de este martes, durante el evento de estreno de la película Ámbar, del director Esteban Ramírez.

Ahí, entre el montón de invitados que llegaron a tirarse la cinta, destacaron Eloy, bien acompañado de su nueva novia Sara Vega, así como Karina, quien llegó a la actividad junto con Fiorella, la hija que tiene con el actor.

Eloy Mora y Sara Vega ahora se dejan ver en cualquier momento y lugar. (Jose Cordero)

Cualquiera pensaría que ya que no había quite, se hicieron como que no se vieron... pero la realidad fue otra y más bien, sacaron el momento para saludarse, esto ante la atenta mirada de muchos de los asistentes a la actividad, a quienes no se les pasó por alto el esperado momento. El momento también quedó retratado en nuestro acucioso lente.

La pareja anunció en abril de este año que se separaba tras más de 14 años de estar juntos. En mayo, Eloy conoció a Sara por medio de una aplicación para citas y al mes siguiente lo hizo público.

Karina Conejo, su hija Fiorella, compartieron con Gaby Sanabria, la exMiss Costa Rica gay. (Jose Cordero)

Incluso, Mora en un momento dio a conocer que la primera persona que supo que estaba conociendo a otra mujer fue su ex Karina, con quien mantienen una gran amistad, y ella le deseó mucha suerte con su nueva relación.

“Me tiran a mi por ser ‘infiel’ sin conocer el contexto. A la mamá de mi hija le dicen lesbiana y cornuda. ¡Ja! Me generan entre risa y lástima las personas que se detienen a dejar sus frustraciones en un comentario. En fin, qué nos cuesta amar, qué nos cuesta vivir lo nuestro en paz (...)”, escribió Eloy en un posteo que luego borró.

Ya Eloy y Sara llevan tres meses de jalar y se ven más que felices, el domingo anterior estuvieron invitados en Dancing with the Stars y ahora, se dejaron ver en el estreno.