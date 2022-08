Novia de Eloy Mora: “Me hace sentir la mujer más amada y bella del mundo”

Sara Vega y Eloy Mora llegaron a la gala de Dancing with the Stars el domingo. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Eloy Mora y Sara Vega acaban de cumplir tres meses de ser novios y están tan felices de estar juntos que donde quiera que estén, se la pasan un puro amor.

Siempre andan tomados de la mano, haciéndose una caricia el uno al otro o simplemente cruzándose miradas acompañadas de una gran sonrisa.

Así los vimos el pasado domingo en la gala de Dancing with the Stars, donde llegaron acompañados de una amiga y por invitación de la producción.

Para empezar, Eloy contó que su gallo en la competencia de baile es Mauricio Hoffmann, porque le parece que es “el que muestra un nivel de disciplina mayor” y por la amistad de que los une desde hace años. Aseguró que si lo invitan a participar en la próxima temporada se animaría a intentarlo, aunque no se considere tan bueno para el baile.

En cuanto a lo enamorado que está, dijo que se debe a que Sara es “una increíble mujer” y que sin duda alguna está pasando por el mejor momento de su vida.

“El trabajo está bien, mi vida sentimental está bien, la relación con mi expareja (Karina Conejo) sigue siendo estupenda, es mi socia también, todo. Es decir, no me puedo quejar, sería un ingrato si me quejo, y sin duda la llegada de Sara también es parte de esta felicidad que estoy viviendo hoy”, dijo muy contento.

El actor y fotógrafo además señaló que lo que más le gusta de su nueva relación es que tienen una “comunicación impresionante” y que como los dos han tenido en su pasado exparejas, juntos han logrado llevar una relación más madura y respetuosa.

“Ya nos equivocamos mucho en el pasado, entonces creo que estamos siendo muy cautelosos y bueno, no hay ninguna garantía, pero creo que los dos estamos cuidando mucho la relación, que no haya fisuras, la verdad es que nos la estamos pasando muy bien juntos”, mencionó.

Eloy Mora confiesa que conoció a su nueva novia por una aplicación de citas

La pareja se nota bastante enamorada. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La mujer más amada

Aunque al principio estaba un poco quitada, Sara accedió a contarnos un poco más sobre ella y de cómo se siente de que su relación se volviera tan mediática, algo a lo que no estaba acostumbrada pues es directora financiera y trabaja en una multinacional, nada que ver con el medio artístico.

“Nos conocimos en Bumble (una plataforma de citas) hace unos meses y fue maravilloso. Eloy es un hombre extraordinario, me hace sentir la mujer más amada y bella del mundo, superchineador y estoy sumamente feliz”, contó la también ‘coach’ ejecutiva.

Eloy Mora compartió una sesión de fotos muy romántica con su novia

El actor ya no oculta su amor por la directora financiera de Procter & Gamble. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Sara aseguró que lo que más le gusta de su pareja es que la hace reír todos los días y que tienen personalidades muy diferentes.

“Me llamó mucho la atención quese sintió intimidadaente a mí y así ha sido, como una montaña rusa, cada día es diferente con él, es súpervacilón, me hace reír un montón, entonces, ha sido increíble”, agregó.

También contó que en un inicio se sintió intimidad y algo extraña al ver que se hablaba mucho de ella en los medios, pero que ya está acostumbrándose pues sabe que es inevitable, al estar junto a una figura pública.

“Soy fiel creyente de salir de la zona de confort, porque solo así se crece en la vida y evolucionamos y, pues me dejé llevar y aquí estoy muy feliz”, explicó.

Fue hasta hace unas semanas que Eloy anunció su nueva relación amorosa al compartir esta foto a sus redes. Foto: Facebook

Eloy Mora y Karina Conejo anunciaron su separación

Otra cosa a la que no estaba acostumbrada es a que le estén tomando tantas fotos, pero a su vez dice estar feliz con la experiencia.

“Él solo dice: ‘este momento es perfecto, necesito la cámara para fotografiarte’, entonces, poco a poco voy a ahí acostumbrándome a esa vivencia junto a él, pero ha sido súperchiva también”, agregó.