Actor tico Johnny Castro aparece en nueva película de Jennifer López en Netflix

El actor costarricense Johnny Castro Ruiz sigue trabajando duro en Estados Unidos. Cortesía

Lejos de Costa Rica, pero cada vez más cerca de las grandes estrellas de Hollywood, el actor costarricense Johnny Castro Ruiz vuelve a dar de qué hablar con una nueva aparición en una producción internacional.

El puriscaleño, quien hace varios años decidió dejarlo todo para perseguir su sueño de triunfar como actor en Estados Unidos, ahora puede presumir que comparte créditos en una película protagonizada por nada más y nada menos que la cantante y actriz Jennifer Lopez.

Se trata de la nueva película de Netflix Office Romance, conocida en español como Turbulencia en la oficina, la cual acaba de estrenarse en la popular plataforma de streaming y en la que Johnny tiene una breve, pero significativa participación.

Actor costarricense Johnny Castro tiene una pequeña participación en esta nueva película protagonizada por Jennifer López. (redes/Facebook)

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Empleado de oficina

Fue el propio actor quien compartió la noticia con sus seguidores a través de redes sociales, donde mostró varias fotografías del llamativo cambio físico que tuvo que realizar para interpretar a uno de los empleados de la empresa donde se desarrolla la historia.

“Conoce a Dave, asistente ejecutivo de Jackie (JLo) Cruz en Office Romance, ahora en streaming en Netflix”, escribió el tico junto con las imágenes de su personaje.

El actor costarricense Johnny Castro tuvo una pequeña participación en la película de Jennifer López. (redes/Facebook)

Aunque su aparición en pantalla dura apenas unos segundos, para Castro representa un nuevo paso en una carrera que ha construido con paciencia, sacrificio y mucha perseverancia desde que emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades.

Los seguidores del actor no tardaron en felicitarlo por seguir abriéndose espacio en una industria tan competitiva como la del entretenimiento estadounidense.

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No es la primera

No es la primera vez que el nombre de Johnny Castro aparece ligado a una gran producción de Hollywood. En 2019 contó a La Teja la emoción que vivió al formar parte de la película West Side Story, dirigida por el reconocido cineasta Steven Spielberg.

En aquella ocasión recordó la experiencia de grabar en las calles de Nueva York, trabajar junto con un enorme equipo de producción y hasta compartir momentos con Spielberg, a quien describió como una persona sumamente humilde.

El actor Johnny Castro es de Puriscal y ahora vive en Nueva York. (redes/Facebook)

Ahora, varios años después, el costarricense vuelve a sumar una producción de peso a su currículo, esta vez de la mano de Jennifer López, una de las artistas latinas más exitosas del mundo.

La participación puede parecer pequeña para algunos, pero para quienes conocen la realidad de Hollywood, saben que cada escena cuenta y que cada aparición puede abrir nuevas puertas.