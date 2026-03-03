Farándula

Actor y modelo costarricense destaca en la revista Playboy México de febrero

La revista Playboy México dedicó varias de sus páginas al modelo tico Norman Elizondo

Por Silvia Núñez

El actor y modelo costarricense Norman Elizondo protagonizó una sesión fotográfica para la edición de febrero de la revista Playboy México, una colaboración que va más allá de la sensualidad y se convierte en un manifiesto artístico sobre identidad, libertad y nuevas masculinidades.

Actor y modelo costarricense Norman Elizondo salió en la revista Playboy México en su edición de febrero 2026. Fotos: Héctor Sinmoral
Actor y modelo costarricense Norman Elizondo salió en la revista Playboy México en su edición de febrero 2026. Fotos: Héctor Sinmoral (Fotos: Héctor Sinmoral/Instagram)

Radicado en México desde hace varios años, Elizondo sorprendió al utilizar una lencería algo particular en la que dejaba ver su tonificado cuerpo.

El actor se ha destacado por participar en películas “Cassandro” (2023), así como en series y programas de amplia difusión como La Rosa de Guadalupe y Acapulco (2021), donde ha demostrado mucha versatilidad y una fuerte presencia escénica.

“Les quiero contar algo que para mí fue un sueño cumplido: estar en Playboy. Y sí… puede sonar como una meta muy mundana. Pero para mí tiene mucho más trasfondo que eso. No fue solo ‘salir en una revista’, fue abrazar con mi cuerpo, con mi historia, con lo que represento y con lo que alguna vez pensé que no era posible", publicó en sus redes.

Norman Elizondo cumplió su sueño de salir en la revista Playboy
Norman Elizondo cumplió su sueño de salir en la revista Playboy (redes/Instagram)

A través de piezas de lencería chic que mezclan elementos tradicionalmente asociados a lo masculino y lo femenino, Norman explora una narrativa visual que desafía estereotipos y celebra la expresión corporal como una forma de arte.

Para Elizondo, este proyecto representa un momento profundamente significativo.

“Llámenme superficial pero desde hace muchos años tuve como meta estar en Playboy . Siempre le he guardado un gran admiracion a la feminidad y crecí viendo a íconos como Pamela Anderson siendo sensual, lista y unapologetic”.

“Amo poder rendirle tributo a esa parte de mi que disfruta de ser libre a la hora de expresar su feminidad y masculinidad en contraste y armonía”, destacó.

En el 2020 el cantante e influencer Alex Badilla también salió en esta misma revista con las orejitas de conejita.

