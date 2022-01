Actriz Aislinn Derbez se vino a relajar a Santa Teresa

Aislinn Derbez está en playa Santa Teresa de Cóbano con su amiga. Instagram

La actriz Aislinn Derbez se vino de vacaciones a Costa Rica y se está relajando en Santa Teresa de Cóbano.

A la hija del actor mexicano Eugenio Derbez se la trajo una de sus amigas (Mich Aguilera) y, según contó en su cuenta de Instagram, fue un viaje no planeado de su parte.

La mexicana explicó que como estos días su hija Kailani estaría con su papá, el actor Mauricio Ochmann, no quería estar sola en su casa y ella la invitó a venir a Costa Rica.

“Hace unos días le hablé y le dije: ‘no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola. Mmm.. ¿si me voy a Costa Rica mañana vienes conmigo? Ella namas me dice: ‘a ver, dame 5 minutos’. ‘¡Ok, voy!’”, publicó junto a varias fotografías.

Las mexicanas llegaron el sábado y por lo visto se la están pasado ¡pura vida!

Luego de su sonado divorcio con Ochmann, la actriz anunció recientemente que está empezando una relación con Jonathan Kubben, quien no vino con ellas.