Alina Lozano revivió a doña Nidia, de la novela Pedro el escamoso, este domingo en Coronado. (redes/Instagram)

La actriz colombiana Alina Lozano vivió una noche muy especial este domingo en Coronado, donde volvió a darle vida a uno de sus personajes más queridos como lo es doña Nidia, de la famosa telenovela Pedro el Escamoso.

La artista fue parte de las actividades del cantonato de Coronado y el público la recibió con aplausos, gritos y muchísimo cariño. Fue una muestra de afecto que la conmovió tanto que, al terminar su presentación, no pudo evitar llorar al agradecerles a los costarricenses.

LEA MÁS: Doña Nidia de Pedro, el escamoso, regresó a Costa Rica y reveló promesa que tiene pendiente con la Negrita

Actriz colombiana revivió a doña Nidia en Coronado

“No tengo palabras, de verdad. Estoy muy emocionada y muy agradecida con la gente de Costa Rica por recibir a la actriz y por recibir a doña Nidia de la forma en que la recibieron”, expresó en un video que compartió en sus redes sociales.

Alina también reflexionó sobre los momentos difíciles y las sorpresas bonitas que puede dar la vida.

“La vida tiene sus maneras, ¿cierto?, digo yo, de equilibrar las cosas. A veces hay momentos que son difíciles, pero la vida te regala momentos milagrosos y momentos lindísimos”, manifestó entre lágrimas, antes de agradecer una y otra vez a sus seguidores ticos.

Alina Lozano dijo estar feliz de conocer otros lugares de Costa Rica. (redes/Instagram)

Pero doña Nidia no solo llegó a conquistar corazones; también sacó sus mejores pasos. Durante el espectáculo, la actriz compartió un divertido momento con el creador de contenido costarricense Terri, a quien subieron a la tarima y con quien no dudó en ponerse a bailar.

La propia Alina vaciló con el encuentro al publicar el vídeo junto con el tiktoker y escribir: “Doña Nidia es una Brincona y se aprovecha de que Alina está soltera”.

Actriz colombiana revivió a doña Nidia en Coronado

Antes de salir al escenario, ya metida en la piel de su personaje, la colombiana había expresado la emoción que sentía por volver a interpretar a doña Nidia 22 años después, pues desde que terminó la novela nunca más la hizo en público.

“Volver al mundo, volver a la vida, resucitar en Costa Rica es de las cosas más lindas y gloriosas que me ha pasado”, dijo con su característica picardía.

Incluso se comparó con Marilyn Monroe cuando le cantó el cumpleaños al presidente y cerró su mensaje con un efusivo “Happy birthday, Coronado. Happy birthday to you”.

La colombiana también pudo cumplir su promesa con la Virgen de los Ángeles, ya que logró ir a la basílica una vez más, pero ya con más tiempo para apreciar bien todos sus milagros.

Así, entre lágrimas, carcajadas y mucho baile, Alina se llevó una nueva muestra del cariño que los costarricenses sienten por ella y por su inolvidable doña Nidia.