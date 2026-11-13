Doña Nidia de Pedro, el escamoso, regresó a Costa Rica y reveló promesa que tiene pendiente con la Negrita

La actriz colombiana Alina Lozano está feliz de regresar a Costa Rica. (redes/Cortesía)

La actriz colombiana Alina Lozano, recordada por interpretar a doña Nidia en la famosa novela Pedro el escamoso, ya está de nuevo en Costa Rica y viene con muchas ganas de compartir con sus seguidores.

La artista llegó al país para participar este fin de semana en las fiestas de Coronado, donde este domingo 15 de noviembre ofrecerá un espectáculo cargado de humor, música y diversión. Sin embargo, hay algo más que quiere hacer antes de regresar a Colombia.

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Resulta que Alina tiene una promesa pendiente con la Virgen de los Ángeles y no piensa irse del país sin cumplirla.

La actriz contó que durante su primera visita a Costa Rica en setiembre, quedó maravillada con la Basílica de los Ángeles de Cartago y que en aquella ocasión se atrevió a pedirle a la Negrita que le permitiera regresar pronto al país.

“Yo le dije: ‘Ay, no, virgencita, fueron muy poquitos días. Por favor, yo vuelvo a Costa Rica si tú me vuelves a traer. Y vengo a visitarte de nuevo’”, recordó.

Alina Lozano tiene una promesa que cumplirle a la Virgen de los Ángeles. (redes/Facebook)

Ahora que está nuevamente en suelo tico, Alina aseguró que ya le pidió a Luis, el conductor que la anda jalando, que la llevara otra vez a la iglesia para cumplir con lo prometido.

La colombiana explicó que durante aquella primera visita le impresionaron mucho los recuerdos y testimonios de los milagros que, según la fe de los devotos, ha concedido la Virgen a millones de personas.

“Y lo cumplo porque lo cumplo. Así que no sé si mañana o pasado mañana, pero me verán de nuevo en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles”, contó con emoción.

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Además, dice estar encantada de conocer otro sector del país; anteriormente estuvo en Turrialba y le gusta mucho el clima y los paisajes de Coronado.

Esta vez la colombiana llega dispuesta a poner a bailar a la gente, cantar y hasta hacer un espectáculo de stand-up comedy completamente gratuito en el parque del cantón josefino. Hace 22 años que no se caracteriza como doña Nidia.

Pero eso no es todo. La organización de las fiestas también prepara un concurso del famoso baile del Pirulino, en el que doña Nidia tendrá una tarea muy especial de elegir a la persona que llegue mejor vestida y a la que demuestre sus mejores pasos de baile.

Así que, además de su esperado encuentro con el público de Coronado, doña Nidia tiene una cita muy especial con la Negrita de los Ángeles.