Actriz cubana Lis Vega habló con La Teja: “Con OnlyFans creo que me equivoqué”

Sus más de 31 años de trayectoria como actriz, cantante y vedette en México, además el hecho de ser creadora de contenido para sus 10 millones de seguidores en redes sociales, hacen pensar a cualquiera que la cubana Lis Vega está forrada en billete.

Sin embargo, a ella, como a muchos mortales, le tocó vivir momentos durísimos durante la pandemia, que la obligaron a pedir dinero prestado a sus amigos y abrirse un perfil de OnlyFans para así juntar platica para poder sobrevivir.

La famosa cubana está de visita en nuestro país, invitada por la página Turismo VIP de la periodista Gabriela Chaves, y con toda la humildad del mundo habló con La Teja sobre esa etapa tan complicada que vivió y que hoy recuerda como una dura anécdota.

- Es la tercera vez que viene al país, ¿qué tiene Costa Rica que tanto le ha gustado?

Ustedes son maravillosos, tienen una vibra espectacular por la forma en que nos tratan a los visitantes. Cuando vine con Turismo VIP a conocer lugares históricos y naturales y la gastronomía, fue hermoso, y luego cuando fui jurado del Centroamericano de baile representando a México, en cada lugar me trataron muy bien, no tengo más que gratitud en mi corazón, la gente y los paisajes me dejan sin palabras.

- ¿Cómo va esta visita?

Excelente, estuve en una cata de vinos el viernes y después me llevan para Punta Leona, isla Tortuga y a otros lugares a compartir con todos los ticos. Voy a estar hasta el 25 de noviembre.

- Entiendo que la pandemia la golpeó muy fuerte, ¿qué fue lo que le pasó?

Así mismo, me dio ansiedad, estrés y angustia, como a todos. En el momento que inició esto, yo había invertido todo mi dinero en hacer mi nuevo álbum musical y me tuve que reinventar. Soy una persona que pasa en búsqueda constante de la espiritualidad y la meditación, lo que me han ayudado mucho a salir adelante.

La vida me demostró que no tenemos nada seguro, tanto a pobres como a ricos nos golpeó la pandemia y nos enseñó a tener más empatía con el prójimo, a mí me tocó llegar a pedirle dinero a mis amistades, que nunca me abandonaron y eso lo hice con toda la humildad del mundo.

Lis Vega disfruta de nuestro país desde el viernes anterior. Cortesía.

- ¿Qué sintió al dar a conocer que tenía un problema económico?

Yo siempre he dado charlas de superación y uno siempre habla que las redes sociales no son solo para llenar el ego, sino también para aprender de todas las personas, para mí la humildad no es tener poco dinero, es servir de mil maneras. Gracias a Dios pude seguir adelante, gracias a mi trabajo en redes ahorita puedo sostener un apartamento y ayudar a mi familia en Cuba.

- ¿OnlyFans le ayudó a salir adelante?

Yo creo que debemos de dejar de satanizar la sensualidad y el erotismo del cuerpo, sentirse sexy es una de las sensaciones más bellas que puede tener una mujer, ha sido una herramienta a lo largo de mi vida para trabajar, pero con OnlyFans creo que me equivoqué, pensé que era un mercado tipo Playboy, para los que he hecho tres portadas, y no fue así, lo cerré y ahora estoy esperando que me devuelvan mi dinero porque todavía me deben.

- ¿Qué no le gustó?

OnlyFans es para muchas cosas, no solo para la parte erótica, pero creo que los seguidores se pasaban de la raya y esperaban algo mucho más explícito, además no encontré la seguridad que espero en esa página, me he encontrado fotos mías en Twitter y eso no se me hace justo.

Admiro mucho a las mujeres que tienen esa parte sexual, porque eso ya no es erotismo, es pornografía y yo nunca pude abrirme a ser una actriz de ese género, es algo que no está en mi ADN y por el momento no lo haría, aunque el día de mañana no sabría qué podría suceder. Pero creo que si alguien se siente cómodo con ese tipo de contenido, es respetable, porque al final nadie paga tus cuentas.

- ¿Cómo cuida su cuerpazo?

Siempre he sido amante de la vida fitness, ahorita estoy más relajada porque mi prioridad es viajar y estar sana y hacer ejercicio no es sinónimo de salud.

- ¿Cómo está del corazón?

Bien, llevo dos años soltera y creo que hoy la mejor pareja que puedo tener soy yo. En algún momento tuve un novio costarricense, pero no puedo decir el nombre.