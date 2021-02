“Empecé a cantar la canción y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme muy profundo... La frase era ‘no nos vamos a callar’ y se repetía y mientras la cantaba me di cuenta que por eso no podía ir, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta, porque me resuenan, me sentí identificada con lo que estaba cantando”, dijo la joven de 29 años.