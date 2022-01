Actriz Gabriela Spanic encontró a su novio en un puro beso con otro hombre dentro de su casa

Gaby Spanic y Andréi Mangra Gaby Spanic y Andréi Mangra jalaron poco tiempo. El Comercio.

La actriz Gabriela Spanic, conocida por su papel de “La Usurpadora” dio a conocer que en un momento encontró a uno de sus novios en un puro aprete con otro hombre, cuando llegó a su casa.

Esto lo dijo en setiembre pasado, cuando compartió con algunos de sus compañeros del reality “La casa de los famosos”.

No obstante, el tema ha vuelto a causar revuelo en México, luego de que la revista de espectáculos TV Notas revelara que la venezolana se refería a su última pareja, el bailarín de origen rumano, Andréi Mangra, de 30, quien fue su pareja de baile en el reality “Dancing with the stars”, en Hungría.

El medio habló con un amigo de ella, quien contó que el joven aprovechaba las ausencias de Gaby para ligar con hombres en redes sociales.

“Se conocieron en agosto de 2020 porque fue su pareja de baile en el reality Dancing with the stars. En un principio era tanta la química en la pista de baile, que los fans y los televidentes los llevaron hasta la final, quedando en segundo lugar, y este hombre, nada tonto, al ver la fama y la popularidad de Gaby, la enamoró. Ella nos contó que en algún momento sí llegó a pensar que él era gay por ser bailarín, y que una vez en confianza, se lo preguntó directamente”, comentó la fuente.

En ese momento, él negó que fuera gay.

“Dijo que no, que era heterosexual, y obvio, Gaby le creyó, por eso empezaron una relación a pesar de que él es 18 años menor que ella; incluso, por eso se lo trajo a vivir con ella a México, pero mira con lo que le salió.

“El caso es que la casa estaba sola y Andréi aprovechó para meter aparentemente a un amigo. Gaby se fue a trabajar como todos los días, pero ese día no llegó el actor con quien le tocaba grabar sus escenas, así que la cortaron temprano, y sin avisar, al llegar a su casa, descubrió a Andréi besándose con otro hombre”, añadió.

La persona señaló que ella lo echó de la casa de manera muy respetuosa.

“Pues se sorprendió mucho, pero Gaby es una mujer madura, simplemente le dijo a Andréi que ya no lo quería ver en la casa y sin pedirle explicaciones se subió a su recámara mientras él recogía sus cosas. Ese día Andréi se fue, y en menos de un mes se acabó sus ahorros y se regresó a su país, ya no volvió a México”.

“A los pocos meses, Andréi la buscó porque Gaby regresó a Hungría como juez del reality Dancing with the stars, él le ofreció disculpas y ella lo perdonó, le aconsejó que nunca jugara con una mujer para sobresalir en la vida, que no era justo ni para ella ni para nadie, pero le dijo que todo estaba bien y ahí quedó esa amarga experiencia”, explicó.