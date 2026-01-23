Actriz Ilse Faith se lleva los aplausos por su creativo llamado a salir a votar: no creerá lo que hizo

La actriz costarricense Ilse Faith se convirtió en blanco de aplausos y felicitaciones gracias a un ingenioso video que publicó en redes sociales para incentivar a los costarricenses a salir a votar el próximo 1 de febrero.

Conocidos y desconocidos han destacado la creatividad de la intérprete para enviar un claro mensaje contra el abstencionismo, motivando a las personas a ejercer su derecho al voto y a elegir a quien consideren mejor para dirigir Costa Rica durante los próximos cuatro años.

Faith es una reconocida figura del teatro y la televisión costarricense, con participaciones en varias series de Teletica, y esta vez utilizó sus dotes actorales para hacer un particular y efectivo llamado a las urnas.

Ilse Faith es una actriz costarricense con amplia trayectoria en teatro y televisión. Fotografía: Archivo LT.

La escena que hizo reflexionar a muchos

En el video, Ilse Faith simula una escena en la que visita un restaurante con amigos, pero deja en manos de otros la decisión de qué comer, porque el menú es amplio.

“¿Qué vas a comer?, ¿qué vas a pedir?”, le pregunta uno de los acompañantes a una Ilse que está metida en su celular.

“Pidan ustedes. Es que honestamente no sé. No tengo la más mínima idea de qué pedir”, responde la actriz.

Aunque le ofrecen el menú para que decida por sí misma, vuelve a negarse a leerlo.

“Es muy largo y me da pereza. Escojan algo ustedes y yo como de eso?”, subrayó.

El creativo llamado a salir a votar de la actriz Ilse Faith

La sorpresa que cambia todo

Los acompañantes deciden el pedido por todos, pero cuando llegan los platillos, Ilse se lleva una desagradable sorpresa.

“¿Qué es esto?”, cuestionó. “Lo que pedimos”, le respondieron.

“Sabe demasiado feo. ¿Por qué pidieron eso? Páseme el menú”, dijo la actriz.

Sus amigos le explican que el menú ya no está disponible porque el mesero se lo llevó.

“¿Cómo van a pedir eso?”, reclamó con enojo.

Ilse Faith prefirió ocupar el tiempo en otras cosas antes de ver el menú del restaurante, otros eligieron la comida por ella y no le fue nada bien. Fotografía: Instagram Ilse Faith. (Instagram/Instagram)

El mensaje directo al corazón del votante

Tras la escena, aparece el mensaje que resume toda la intención del video: “No dejés que decidan por vos. Salí a votar”.

La forma en que Ilse Faith transmitió su llamado a votar fue bien recibida por sus seguidores, quienes reaccionaron con comentarios, emoticones y miles de compartidos.

“Qué linda forma de hacer consciencia, Ilse”, comentó la imitadora Katherinne González.

“Qué buen video”, “me encantó”, “¡qué videazo!”, “el que entendió, entendió”, son otros de los mensajes que se leen en la publicación, que ya suma casi 2 mil compartidos.

Ilse Faith y el actor Freddy Rojas son novios desde hace cuatro años. Él reaccionó al mensaje de su amanda incentivando al voto. Fotografía: Archivo LT.

Figuras como Wálter Campos, la modelo Andrea Montero y el actor Freddy Víquez también reaccionaron con emoticones de aplausos y caras de asombro ante la original forma en que la actriz abogó por salir a votar.