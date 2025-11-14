Actriz Ilse Faith se muestra muy enamorada al celebrar “tres años y medio de pura miel”

La reconocida actriz Ilse Faith evidenció lo feliz y enamorada que está de su pareja, el también actor Freddy Víquez, al celebrar un mes más de relación.

Faith agradeció a Dios por el hombre que llegó a su vida, con quien actualmente comparte créditos en la serie de canal 7, “Calvo y Crespo Detectives”.

Ilse Faith y Freddy Víquez llevan tres años y medio de amor. Fotografía: Archivo LT.

“Tres años y medio de pura miel”

“Gracias Diosito por escuchar mis oraciones y regalarme este amor tan bonito. Tres años y medio de pura miel”, publicó la también locutora.

El mensaje lo acompañó con una romántica foto en la que aparece muy sonriente, mientras su novio —hermano de Lussania Víquez— la sorprende con un amoroso beso en la mejilla.

Ilse Faith presumió su amor con Freddy Víquez en redes sociales. Fotografía: Instagram Ilse Faith. (Instagram/Instagram)

Una relación lejos de los reflectores

La pareja mantiene su amor alejado de las cámaras, por lo que no es común verlos tan cariñosos en redes sociales, aunque en sus perfiles sí comparten algunos contenidos juntos.

Ilse es considerada una de las actrices más carismáticas del país, mientras que Freddy ha ganado mucha popularidad como uno de los principales actores de comedia en Costa Rica.