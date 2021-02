”No lo dije por evitar un conflicto, porque si yo se lo hubiera dicho a mi esposo imagínate lo que hubiera desencadenado. Fue erróneo, pero el señor en ese momento era un gran consentido de la empresa, entonces lo único que yo sí puedo decir es que no fui la única, pero a mí no me gusta hablar por las demás, aunque sí puedo afirmar que no fui la única”, dijo Beffer.