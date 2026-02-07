Actriz Sandy Solórzano comparte alentadora noticia sobre la salud de su hija desde Estados Unidos

El periodista Diego Brenes y su esposa, la actriz Sandy Solórzano, no pierden la esperanza de que su hija sane pronto. (Fotos cortesía de la familia/Fotos cortesía de la familia.)

La actriz costarricense Sandra “Sandy” Solórzano volvió a conmover a sus seguidores al compartir una actualización sobre el estado de salud de su hija Camila, quien desde hace casi ocho años enfrenta un complejo padecimiento de fiebre recurrente sin diagnóstico definitivo.

Actualmente, madre e hija se encuentran en Estados Unidos, donde buscan nuevas respuestas médicas.

Desde allá, Solórzano describió las últimas semanas como un periodo especialmente duro, pero lleno de fe.

“Un mes fuerte, retador. Con esperanza y siempre con fe. Cerramos enero sabiendo que Dios estará cada día de este año y que solo Él nos sostiene y mantiene de pie”, escribió la actriz en sus redes sociales.

LEA MÁS: Actriz y periodista reciben gran noticia ante la rara enfermedad que padece su hija

La actriz Sandra Solórzano contó que su hija ya inició los tratamientos en Estados Unidos. (redes/Instagram)

Horas después, la también exfigura de ¡Qué buena tarde! compartió una imagen que llenó de alivio a quienes han seguido de cerca la historia: una fotografía de Camila sonriendo, acompañada de un mensaje cargado de gratitud.

“Después de una crisis fuerte de muchísimos días, mi Camilita hoy se siente mejor y está feliz. Dios siempre es bueno”, expresó.

Mucha esperanza

La publicación fue recibida con múltiples mensajes de apoyo, oraciones y buenos deseos por parte de seguidores, colegas y amigos, quienes han acompañado a la familia durante este largo proceso marcado por la incertidumbre médica.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica Deportes y su esposa recibieron devastadores resultados médicos de su hija

Aunque la lucha continúa, esta mejoría representa un respiro emocional para Sandra, su esposo Diego Brenes y su hija, quienes mantienen intacta la esperanza de que este nuevo paso en Estados Unidos les permita finalmente encontrar respuestas y un tratamiento adecuado para Camila.