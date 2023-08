Actriz Sofía Chaverri desnudó su alma en una carta bastante honesta y reveladora

La actriz Sofía Chaverri tiene 35 años y está en una de sus mejores etapas de la vida. (Instagram)

Sofía Chaverri desnudó su alma en una carta bastante reveladora que publicó en sus redes sociales y que se dedicó a ella misma.

El viernes por la noche, la actriz sorprendió con la publicación, en la que habló de quién es ella a esta altura de su vida y de cómo ve todo desde donde está.

La intérprete de Rosalinda en la serie de canal 7 Los enredos de Juan Vainas, dejó el posteo en Instagram, un texto bastante largo que acompañó con una fotografía de ella en blanco y negro.

“Hace mucho tiempo empecé a hablarme claro y a no adornar la verdad. Ser sincera conmigo misma ha sido crucial para serlo con las demás personas. Hablarme desde el amor pero sin auto engañarme ha hecho posible que siempre busque ser lo más honesta en mis relaciones interpersonales”, dice el primer párrafo del mensaje de Sofi.

“Lo que me digo a mí misma y como me trato tiene un impacto inmenso en cómo interactúo con otros. Tengo claro que no soy la chica más guapa, ni la que tiene más títulos académicos, tampoco soy la que cumple con muchas de las cosas que la sociedad esperaría que tuviera a mi edad, porque aunque decimos que las cosas han cambiado, aún nos presionan para ser alguien que quizás no queremos ser o no nos urge ir en una carrera contra reloj”, agrega.

Esta fue la publicación que hizo Sofía Chaverri en sus redes sociales. (Instagram)

Sofia dice que a pesar de esa realidad, ella no va compitiendo con nadie y que en este momento solo quiere vivir y disfrutar el presente que está construyendo.

“No soy la persona que se deja apantallar por lo material ni vivo en función de eso. Tampoco soy la más paciente y últimamente tampoco soy la más hablantina. Más bien me gusta el silencio, me gusta llegar temprano a mis compromisos pero también me gusta más llegar a casa. Me gusta lo simple: un abrazo, un mensaje inesperado, mi perro moviendo su cola rápidamente cada vez que llego a casa, los buenos deseos de mi mamá, las anécdotas de mi papá, ver que la familia está bien, chorrear café, acostarme a leer. No soy muchas cosas, lo sé bien, pero también sé que eso no me minimiza”, continúa.

Sofía Chaverri está poniéndole bonito porque a finales de agosto estrena la obra "Mujercitas" en el Teatro Nacional y ella es parte del elenco. (Instagram)

Chaverri también confesó qué es lo que más le gusta de ella en este momento de su vida. Los buenos sentimientos, su capacidad de amar, de comprender y acompañar, su mente abierta, sus ganas de sonreír y el escuchar sin juzgar, fueron parte de las cosas que destacó.