Actriz tica Michelle Jones fue madre por tercera vez a sus 48 años y vivió terrible rechazo

Michelle Jones (al centro) protagonizó junto a Sofía Chaverri y Lussania Víquez la película nacional "Más de 40 ¿y qué?".

La actriz costarricense Michelle Jones, quien protagonizó recientemente la película nacional “Más de 40, ¿y qué?“, acaba de ser madre de nuevo a sus 48 años.

Ella fue pareja del también actor Freddy Víquez, hermano de la presentadora Lussania Víquez, con el que tiene dos hijos, de 15 y 11 años, por lo que este fue su tercer embarazo.

Michelle hizo una publicación en su cuenta de Instagram este miércoles 4 de junio donde se le ve con un abultado vientre y en el que confirma que tendrá una niña.

Sin embargo, como en La Teja estamos en todas, nos dimos cuenta que ya más bien dio a luz el pasado 10 de abril en un hospital público de San José a una hermosa niña a la que bautizó Nara Kamille Jones Rojas, es decir, lleva sus dos apellidos.

“Mima”, como le dice de cariño, en su posteo decidió escribir un mensaje en el que confesó que el haber elegido ser madre de nuevo no solo le trajo mucha felicidad a su vida sino también que experimentó el rechazo de algunas personas.

“Mi hija está aquí. A los 48 años, volví a ser madre. Todo se siente nuevo. Hermoso. Y también… dolorosamente revelador. Porque incluso en la alegría, he sentido el dolor del rechazo. En un mundo que dice valorar la empatía y la creatividad, todavía se espera que las madres se encojan. Que se queden calladas. Que lo hagan todo sin pedir ayuda. Pero esta es la verdad: Necesitamos elevar a las mujeres, no menospreciarlas por ser humanas. Necesitamos apoyarlas, no juzgarlas por elegir la maternidad. Necesitamos contratarlas, no marginarlas por dar vida", mencionó.

Michelle "Mima" Jones Rojas, actriz costarricense, subió en su cuenta de Instagram esta foto mostrando su pancita. (redes/Instagram)

Además, le mandó un mensaje a su pequeña a quien le prometió que la va criar como una mujer valiente y segura de sí misma para que no tenga que encajar en lo que digan los demás.

“A cada mujer que se ha sentido obligada a elegir entre ser madre y ser vista: No estás sola. Y nunca deberías tener que elegir. A mi hija: Te criaré para que sepas que tu valor no se define por la comodidad de nadie más. Mereces ocupar un lugar —como artista, mujer, o en lo que sea que te conviertas. Cambiemos la narrativa. Por todas nosotras. A quienes me apoyaron: ¡Gracias! Y a quienes no, también, gracias… por la claridad. Soy mejor gracias a ello. Como amiga, hermana, hija, madre y mujer", escribió.

Mima fue pareja por muchos años del actor Freddy Víquez. Foto: Eloy Mora

Jones y Víquez estuvieron juntos más de 20 años y se separaron hace poco más de dos años. De hecho, Freddy tiene actualmente una relación con la también actriz Ilse Fait Vargas, con la que vive desde hace un tiempo.

Muchas amigas y seguidoras de “Mima” la felicitaron por su embarazo, que por lo visto muchas no sabían, y otras por el gran mensaje que compartió.