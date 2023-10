Este fue el cambio que hicieron en película tica Más de 40 ¿y qué? por embarazo de Lussania Víquez

Lussania Víquez debutó en el cine con la película Más de 40 ¿y qué? (Alonso_Tenorio)

Lussania Víquez contó que una de las escenas de la película Más de 40 ¿y qué?, tuvo que ser modificada por la seguridad de ella y de sus bebitos, que para entonces tenían cinco meses en su pancita.

En el programa Lo más picante, que se transmite los lunes y viernes a las 4 de la tarde por el Facebook de La Teja, la presentadora de Repretel reveló que los planes que tenía la producción para una de las escenas del personaje que ella interpretó tuvieron que cambiarse.

LEA MÁS: Vea a los hijos de Lussania Víquez puro la Sirenita

En la película, la colochuda le dio vida al personaje de Marcela, papel que empezó a interpretar con cuatro meses de embarazo y terminó de hacerlo al filo de los seis.

Debido a eso, los directores de la película tuvieron que variar una escena, pues lo que habían escrito no podía llevarse a cabo por el estado de embarazo y cuidar la seguridad de la presentadora de Informe 11: Las Historias y de sus bebés.

Sofía Chaverri, Lussania Viquez, Michelle Jones protagonizan Más de 40 ¿y qué? En la foto junto al director de la cinta, Gabbo Martínez. (Rafael Pacheco Granados)

Según Lussania, la escena consistía en un baile que su personaje iba a protagonizar, y que los directores de la película y ella querían hacerlo muy producido por la experiencia que tiene la figura de Repretel en la pista.

LEA MÁS: Lussania Víquez jaló orejas en llamado que hizo para detectar a tiempo el cáncer de mama

“La idea era hacer un baile muy ‘pro’, porque a mí me gusta mucho bailar y estuve en una academia muchos años, entonces queríamos hacer un baile más elaborado, de repente con un giro o con más velocidad, pero evidentemente no me iba a poner a hacer giros en el aire o algo por el estilo con cinco meses de embarazo, porque ya para ese momento tenía cinco”, afirmó.

Aunque la escena se mantuvo, sí tuvieron que bajarle la complejidad, para evitar cualquier eventualidad en el set de grabación.

“Al final tuvimos que hacer un baile más romántico, más sentido, más cercano, porque no vaya a ser que una caída nos hubiese pasado la factura. Tuvimos que modificarlo un poquito a un baile más light”, agregó la simpática mamita.

A eso se sumaron los múltiples cuidados que hubo con los encuadres del personaje de la colocha, pues en ninguna de las escenas Marcela se podía ver embarazada por el perfil del personaje.

Lo Más Picante: Ganadores entradas Carin León y mamá de Keyla Sánchez 🌶🔥 Lo más Picante: Entrevistamos a Lussania Víquez, anunciamos ganadores de entradas al concierto de Carín León y hablaremos de la mamá de Keyla Sánchez. Posted by La Teja on Friday, October 20, 2023

LEA MÁS: Lussania Víquez y su sincera autocrítica al debutar en el cine con “Más de 40, ¿y qué?”

Luci contó que la producción recurrió a diferentes recursos para cuidar esos detalles y que en ocasiones se usaron objetivos que se colocaron estratégicamente para evitar que su embarazo se notara.

Más de 40 ¿y qué?, se estrenó el pasado 12 de octubre y este miércoles se anunció que iba a continuar en cartelera por una semana más.

Antonella y Alessandro están por cumplir sus tres meses de nacidos, y sus papitos Lussania Víquez y Jorge Sáenz son los más felices del mundo.

Víquez aprovechó la entrevista para invitar a las personas a ir a ver la película y apoyar el cine costarricense.

LEA MÁS: Lussania Víquez explotó contra varios seguidores por comentarios que le dolieron