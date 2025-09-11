Actriz tica ya debutó en novela “Los hilos del pasado” de Univision, vea su actuación

Hilos del pasado, novela de Univision protagonizada por Yadhira Carillo y la tica Gia Franceschi Alvarado. (redes/Instagram)

La actriz costarricense Gia Franceschi Alvarado, hija de la exmiss Costa Rica Beatriz Alvarado, ya debutó en la novela “Los hilos del pasado” de Univision, pero producida en Televisa, México.

El primer capítulo se estrenó este 10 de setiembre con gran audiencia, pues significaba a la vez el regreso de la actriz Yadhira Carrillo, después de más de 15 años sin hacer novelas.

Precisamente, la tica fue seleccionada para hacer el papel que interpreta Carillo en su época de juventud.

En Los hilos del pasado, novela de Univision, participa una tica

Carolina Guillén es el nombre de este personaje principal, quien es una exitosa diseñadora de moda, pero que tiene un pasado muy duro, pues fue obligada a abandonar a su hija cuando era una bebé.

En estas primeras escenas se logra ver a Gia con una imagen completamente cambiada e interpretando a una joven enamorada.

La novela de Univision es protagonizada por Yadhira Carillo, siendo su regreso a las telenovelas. (redes/Instagram)

De hecho, en este capítulo se da su primer beso de telenovela, pues la historia es que se enamora de un joven que quiere ser sacerdote y del cual queda embarazada.

“Hoy 10 de setiembre del 2025 es el día donde se cumple uno de mis sueños más grandes, todo empezó este día (3 de abril) donde me dieron mi primer sí”, publicó la joven actriz en sus redes.

La alajuelense, de 22 años, además publicó una foto que se tomó segundos antes de que le hicieran su último casting para esta novela.

“Fue un journey (viaje) de miles de altibajos, pero valió tantísimo la pena, porque estoy profundamente agradecida que mi primer proyecto en Televisa Espectáculos fuera con esta producción.

“Hice este personaje con todo el esfuerzo y amor de mi corazón, con mucha disciplina y entrega. Espero se enamoren de ella tanto como yo”, publicó.

Esta fue una de las escenas que grabó la tica Gia Franceschi Alvarado

En “Los hilos del pasado” también participan grandes figuras como Eduardo Santamaría, Emmanuel Palomares, David Zepeda, Bárbara López y Natasha Dupeyrón.

Gia Franceschi Alvarado sale en la publicidad principal de la novela Los hilos del pasado de Univision. (redes/Instagram)

Gia Franceschi Alvarado tenía dos años de estar pulseando entrar a una de las novelas de Televisa y Univision.

Su mamá Beatriz Alvarado nos había contado que a los 17 años Gia ganó una beca para ir a estudiar actuación a México, donde también se ha destacado en el modelaje. De hecho, ha salido en varios videos musicales.