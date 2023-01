Actriz Yesenia Artavia está en coma en el hospital México

"Maruja, la que embruja", es el personaje que hace Yesenia Artavia en la serie de Teletica. Cortesía

La actriz Yesenia Artavia, quien participa en la serie “Los enredos de Juan Vainas”, está delicada en el hospital México donde ingresó este lunes.

La interprete del personaje “Maruja, la que embruja” se empezó a sentir mal en horas de la madrugada y al llegar al centro médico la debieron operar de emergencia de una hernia en su estómago.

En junio del año pasado ya la habían operado de lo mismo, sin embargo, el problema de salud persistió y, al parecer, esta vez se perforó el intestino, por lo que está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En la primera operación no pudieron sacarle todo y eso habría provocado esta nueva crisis.

Su esposo Pablo Jiménez, confirmó al programa De boca en boca, que está conectada a una máquina porque le están limpiando la sangre y que por ende está en estado de coma inducido.

Yesenia participa también en la obra de teatro “El hotel de los enredos”, del teatro El Triciclo, y el domingo por la noche di función normal junto al resto de sus compañeros.

De hecho, varios de sus colegas del teatro han publicado en sus redes sociales que se necesita donadores de sangre y están incentivando a sus seguidores que lo hagan a nombre de ella. Además, de pedir oraciones por su pronta recuperación.

Actriz de “La Ofi” tuvo que luchar durante años con la Caja para que la operaran de una hernia

A mediados del año pasado habían operado a la actriz de lo mismo. Cortesía

El año pasado estuvo un tiempo fuera de la serie “La Ofi”, de Teletica, porque también la operaron de otra hernia en la parte izquierda del estómago y que estaba afectando sus intestinos.

Años atrás a ella le habían colocado una malla interna en la pared abdominal para evitar que se le hicieran hernias, pero en su último embarazo, hace 14 años, le cortaron una parte la malla sintética y esto hizo que empezaran sus problemas de salud.

“Como lo ven a uno gordito siempre me preguntaban: ‘¿qué te comiste?’. Eran crisis bastante fuertes, en el hospital sabían que yo tenía un hernia, pero no me daban pelota (para operación). Yo les pedí un ultrasonido y este año (2022) me lo hicieron, ahí se veía que medía de diez a doce centímetros y estaba a la par del ombligo”, contó en aquella ocasión.