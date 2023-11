Acusado de robar en casa de profesora de Nace una estrella da la cara y explica lo que pasó

María Marta López fue profesora de canto en la recién finalizada temporada de Nace una estrella.

Uno de los acusados de robar en la casa de la cantante lírica y profesora de Nace una estrella, María Marta López, dio la cara y rompió el silencio para explicar qué fue lo que pasó.

A mediados de noviembre, López denunció en un video en TikTok que una persona de confianza se llevó de su casa una bicicleta, joyas y herramientas. En una entrevista con De boca en boca mencionó que las cosas robadas suman cerca de 15 millones de colones.

En esa entrevista con el programa farandulero de canal 7, María Marta mostró imágenes donde se ve al supuesto ladrón, quien grabó un video en TikTok para hablar del asunto.

Miguel Chavarría es el nombre del joven, quien se sacudió de toda culpa y hasta dijo que él mismo irá al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a entregar las pruebas que confirman que no tiene nada que ver con lo que se le acusa.

Chavarría mencionó que López y el esposo de la artista lo consideran a él como cómplice de robo porque ese día él estaba trabajando dentro de la casa de la cantante, y en un momento que quedó solo llegó otra persona que se identificó como trabajador de la familia y él lo dejó entrar.

“Yo trabajaba en la casa y por eso aparezco en el video estando dentro de la casa. En ese momento estaba haciendo un video en directo (un en vivo) diciéndole a la gente que estaba en un estudio, pues esta mujer hace música y en ese momento estaba solo. El tipo ladrón ya estaba en el primer piso”, mencionó el joven, quien alistaba en el segundo piso de la casa algunas cosas para un evento que iba a hacer el esposo de María Marta.

“Si hubiese sido cómplice le hubiera dicho al mae que se llegara arriba donde había varios micrófonos, pero no, mi error fue abrirle la puerta, ese fue el error más grande mío por no consultar a la mujer (María Marta) y Juan Diego (el esposo de López). Yo le abrí porque me dijo que era trabajador”, agregó el muchacho, quien trabajaba ocasionalmente para la familia.

Acusado de robar en casa de María Marta López rompe el silencio

Explicó que él abrió los portones al otro hombre porque este le aseguró que lo habían llamado para hacer un trabajo, pero que nunca se imaginó de las intenciones con las que iba el sujeto.

“No soy cómplice. No tengo nada robado ni nada de lo que se robaron. Tengo parte de culpa por abrirle la puerta a un trabajador que se supone era de confianza. Admito que fue un error abrir la puerta, pero que le haya abierto la puerta no significa que yo haya sido cómplice”, agregó el joven.

Dijo que le dio risa y cólera a la vez cuando se vio en el programa De boca en boca y se referían a él como el supuesto responsable de los hechos.

@mariamartalopezp Denunció el robo de mi bicicleta, las joyas, herramientas en mi propia casa. No compre objetos de los cuales no tiene si procedencia ♬ sonido original - mariamartalopezp

“Me da risa y cólera; risa porque salgo como ladrón en un programa de televisión, y cólera ya que me están manchando la reputación porque les da la gana. No voy a esperar a que venga el OIJ aquí, me iré a presentar personalmente”, prometió el muchacho.