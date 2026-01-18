¡Adiós, su Majestad! El impresionante jet de Michael Jordan despega de Costa Rica tras su gira de pesca

Michael Jordan regresó este año a Quepos para participar en el torneo de pesca. (FRANCK FIFE, Archivo/Archivo)

La visita de Michael Jordan a Costa Rica no pasó desapercibida y su salida del país este domingo 18 de enero fue tan exclusiva como su estadía.

La página especializada AviaciónCR.net captó el momento exacto en el que despegó el avión privado del legendario basquetbolista desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, un imponente G650ER, “un jet ejecutivo de ultra largo alcance famoso por su velocidad, su gran autonomía y su nivel de exclusividad”, como lo describieron.

El avión de Michael Jordan despegó este domingo del Juan Santamaría

El exastro de la NBA, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, estuvo cuatro días en suelo tico, luego de aterrizar el pasado miércoles 14 de enero para participar como invitado especial en un torneo de pesca deportiva en Quepos, en la costa pacífica.

LEA MÁS: ¿Sigue Michael Jordan en el país? A esto se deberían sus constantes visitas al país

Tal y como se observa en el video, el elegante avión abandonó la pista en horas de la mañana, marcando el cierre de otra visita de lujo del estadounidense a nuestro país, que se ha convertido en uno de sus destinos favoritos para vacacionar.

Esta no es la primera vez que Jordan se deja ver por Costa Rica. De hecho, ya es casi un visitante frecuente: para abril del 2025 había realizado al menos tres visitas al país, una de ellas también en enero.

Avión privado de Michael Jordan despegó del Juan Santamaría este 18 de enero una vez más. (Jorge Andrés Solano y Tomás Cubero Maingot, miembros de ACOFAA/Facebook)

Al igual que el año pasado, Jordan vino a disfrutar del torneo de pesca organizado por Marina Pez Vela, en Quepos, confirmando su amor por nuestras playas y su pasión por la pesca deportiva.

LEA MÁS: ¿Cuánto cuesta el avión en el que viaja Michael Jordan y que aterrizó en el Juan Santamaría?