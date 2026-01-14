¿Cuánto cuesta el avión en el que viaja Michael Jordan y que aterrizó en el Juan Santamaría?

La llegada de Michael Jordan a Costa Rica no solo llamó la atención por tratarse de una leyenda viva de la NBA, sino también por la impresionante aeronave en la que se moviliza. El exbasquetbolista estadounidense surca los cielos a bordo de un jet privado valorado en cerca de 65 millones de euros, es decir, más de 37 mil millones de colones.

El jet privado de Michael Jordan, valorado en 65 millones de euros, aterrizó en el aeropuerto Juan Santamaría este miércoles. (Jorge Andrés Solano y Tomás Cubero Maingot, miembros de ACOFAA/Facebook)

El Gulfstream G650ER del exjugador luce un diseño de camuflaje y el logo de su marca en el timón. (Jorge Andrés Solano y Tomás Cubero Maingot, miembros de ACOFAA/Facebook)

Se trata de un Gulfstream G650ER, uno de los aviones privados más lujosos y avanzados del mundo. Según la revista ¡Hola!, Jordan decidió personalizarlo completamente a su gusto, convirtiéndolo en una verdadera joya aérea.

El jet luce un llamativo diseño de camuflaje y lleva el logo de su marca en el timón, una modificación que habría tenido un costo adicional de cientos de euros.

Otro detalle que no pasa desapercibido es el número de matrícula del avión: N236MJ, el cual incluye el icónico 23 que marcó su carrera, el número de campeonatos ganados (6) y sus iniciales, un sello muy propio del exjugador.

El Gulfstream G650ER del exjugador luce un diseño de camuflaje y el logo de su marca en el timón. (AeronáuTICA Tv)

La matrícula del avión incluye el icónico número 23 que marcó la carrera de Michael Jordan en la NBA.

El interior del jet cuenta con asientos reclinables de cuero, bar con luces LED y espacio para 19 pasajeros.

Pero cuando se trata de Michael Jordan, el dinero parece no ser un problema. El miembro del Salón de la Fama de la NBA es considerado el exdeportista mejor pagado del mundo y, gracias a lucrativos contratos publicitarios —especialmente con Nike—, su patrimonio se estima en 3.226 millones de euros, lo que equivale a cerca de 1,86 billones de colones.

El lujo no se queda solo en el exterior. Por dentro, el avión también fue modificado, incluso en su estructura, ya que se amplió su longitud para permitir vuelos de hasta 13 horas continuas sin reabastecer combustible. Esto le permite viajar sin escalas desde Nueva York hasta Hong Kong o de Los Ángeles a Sídney.

La aeronave tiene capacidad para 19 pasajeros y cuatro tripulantes, y cuenta con amplios asientos reclinables de cuero beige junto a cada ventana, un área exclusiva para comidas y un bar totalmente equipado con iluminación LED.

Eso sí, mantener este “rey de los cielos” no es nada barato. De acuerdo con el diario The Sun, Jordan debe desembolsar alrededor de 1,6 millones de euros cada 200 horas de vuelo, un monto que cubre combustible, tripulación, mantenimiento, revisiones y seguros.

Y por si fuera poco, este avión es solo una parte del lujoso estilo de vida del exjugador. Jordan también posee varias propiedades exclusivas y un garaje de ensueño con marcas como Ferrari, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, además de un Hennessey, uno de los autos más caros del mercado y la joya de su colección.