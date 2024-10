Adrián Dingler, influencer mexicano, atribuye a Costa Rica la creación de un peculiar objeto

Adrián Dingler es un reconocido influencer mexicano. (Instagram)

Adrián Dingler, el influencer mexicano que vive en Costa Rica, ha sabido ganarse a los ticos con su contenido, en el que resalta las bellezas de nuestro país y, al mismo tiempo, aprovecha para compartir datos que para él son curiosos.

En uno de sus últimos videos, llamó la atención al aparecer con un “palo piso”, como lo conocemos popularme, un objeto que le pareció curioso y que, según él, tiene sus orígenes en Tiquicia. Sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de comentar, dejando mensajes tanto graciosos como educativos para el creador de contenido.

“El único que existe en Costa Rica. Esta cosa no existe en México, no existe en Dubái, no existe en ningún lado del mundo, solo en Costa Rica. Es como un invento costarricense. Esta cosa es un trapeador, o ¿aquí cómo le dicen? Palo piso”, inició el influencer.

Adrian Dingler vive en Costa Rica. (Instagram)

Luego de esto, le dijo a la persona que lo acompañaba que le pusiera un “trapo” o paño, y que se usa como trapeador. El mexicano repitió que ese artículo no se encuentra en Inglaterra, Nueva York ni en otros países. Luego de esto, aprovechó el video para hablar de uno de sus proyectos en el país.

Muchos internautas dejaron sus comentarios como: “Hay en todo Centroamérica, amigo, y sí es trapeador”, “En Costa Rica se le dice gancho”, “Es sarcasmo, ¿verdad?”, “En Nicaragua es común y se le llama lampazo”, entre muchos otros.

El palo de piso presenta diversas formas, y es posible que el influencer se refería a su estética, aunque su función sigue siendo la misma. En otros países, se le conoce como fregona, lampazo, trapeador, mopa, trapero, mechudo y muchos otros nombres. Su creación se inició desde los años del siglo XV.