¡Adriana Durán regresó a Teletica!

Adriana Durán renunció a canal 7 en enero del 2018 tras 26 años de trabajar en la televisora

Por Manuel Herrera
Adriana Durán, teletica canal 7
Adriana Durán trabajó en canal 7 durante 26 años. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

La querida periodista y presentadora de tele, Adriana Durán, regresó a Teletica este viernes 15 de agosto.

Durán reapareció este Día de la Madre en canal 7 ya que estuvo acompañando a su hijo chef, Juan Carlos Estrada, quien fue invitado a la sección de cocina de Buen día.

El regreso de Durán al 7 fue muy especial ya que lo hizo en el programa de Teletica en el que trabajó por años junto a Édgar Silva.

“Estoy aquí apoyando a mi hijo. Juanca es mi hijo y en este día tan especial lo voy a acompañar”, dijo Adriana al hablar de su momentáneo regreso a canal 7.

Juan Carlos es el tercer hijo de Adri, el joven tiene 25 años y prometió que este Día de la Madre iba a chinear a su mamá más de la cuenta.

Adriana Durán, experiodista de Teletica.
Adriana Durán compartió muy feliz con su hijo Juan Carlos Estrada en su momentáneo regreso a canal 7. Fotografía: Instagram Buen día. (Instagram/Instagram)

El joven cocinó ñoquis de papa con salsa pomodoro, albahaca y queso parmesano en la revista matutina de canal 7, donde es un invitado recurrente.

Adriana Durán renunció a Teletica en enero del 2018, tras 26 años de trayectoria en el canal.

Además del programa Buen día, ella fue ficha y figura importante de Teletica Deportes y muchas periodistas deportivas consideran que fue Adri quien les abrió terreno para desempeñarse como tales en el medio costarricense.

¡Adriana Durán volvió a canal 7!

Durán es, en la actualidad, la jefa de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

