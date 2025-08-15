La querida periodista y presentadora de tele, Adriana Durán, regresó a Teletica este viernes 15 de agosto.
LEA MÁS: Adriana Durán cortó al aire una llamada perturbadora en Buen Día: escúchela aquí
Durán reapareció este Día de la Madre en canal 7 ya que estuvo acompañando a su hijo chef, Juan Carlos Estrada, quien fue invitado a la sección de cocina de Buen día.
El regreso de Durán al 7 fue muy especial ya que lo hizo en el programa de Teletica en el que trabajó por años junto a Édgar Silva.
“Estoy aquí apoyando a mi hijo. Juanca es mi hijo y en este día tan especial lo voy a acompañar”, dijo Adriana al hablar de su momentáneo regreso a canal 7.
Juan Carlos es el tercer hijo de Adri, el joven tiene 25 años y prometió que este Día de la Madre iba a chinear a su mamá más de la cuenta.
LEA MÁS: Hijo de Adriana Durán debutó en Buen día, programa donde ella fue presentadora
El joven cocinó ñoquis de papa con salsa pomodoro, albahaca y queso parmesano en la revista matutina de canal 7, donde es un invitado recurrente.
Adriana Durán renunció a Teletica en enero del 2018, tras 26 años de trayectoria en el canal.
Además del programa Buen día, ella fue ficha y figura importante de Teletica Deportes y muchas periodistas deportivas consideran que fue Adri quien les abrió terreno para desempeñarse como tales en el medio costarricense.
Durán es, en la actualidad, la jefa de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.