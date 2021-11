Adultos mayores quieren ser millonarios gracias a doña Inés Trejos

Doña Inés Trejos se llevó el gran premio en ¿Quién quiere ser millonario?. Cortesía. Doña Inés Trejos se llevó el gran premio en ¿Quién quiere ser millonario?. Cortesía. (Producción Quién Quiere ser millonario)

El ejemplo que dio doña Inés Trejos, de 89 años, al coronarse como la primera ganadora, hasta el momento, de los 30 millones de ¿Quién quiere ser millonario? sirvió para motivar a un montón de adultos mayores a pulsear su participación en el programa.

Según nos comentó Manuel Granda, productor del programa de Teletica, desde que la periodista se llevó ese platal, en setiembre anterior, han recibido cualquier cantidad de solicitudes de personas con varios añitos encima, que desean participar y demostrar su conocimiento.

“Ha sido curioso porque doña Inés llegó a retar más, es como el rival a vencer. Los participantes dicen que si ella pudo, ellos también. Pero también reconocen su trayectoria y el conocimiento, porque como doña Inés lo comentó, ella nunca dejó de leer y prepararse y todo eso le generó una experiencia que dio como resultado ganar el premio”.

[ Una periodista de 89 años es la primera ganadora de los ¢30 millones de ¿Quién quiere ser millonario? ]

“Las solicitudes de personas mayores han crecido muchísimo y a las audiciones llega mucha gente que lamentablemente tienen más ganas que conocimiento, pero se han animado, motivados por doña Inés. El fenómeno que ella ha provocado es bonito, porque ha venido a retar y a motivar a la gente”, aseguró Granda.

El programa se encuentra en la recta final, termina el 7 de diciembre, por lo que no sería de extrañar que más personas mayores aparezcan en pantalla debido a la gran ola provocada por la experimentada comunicadora.

“Había un público de 60 para arriba que no se acercaba por temor y ya ella les demostró que sí se puede. Sí, hizo mucha bulla, más allá del premio porque su edad y conocimiento es una fuente de inspiración para la gente y en los últimos programas vemos que la gente está pendiente a ver si alguien llega a alcanzar a doña Inés ”, dijo el productor.

Don Eugenio Cavallini fue uno de esos mayores de 60 que se animó a participar. Cortesía Don Eugenio Cavallini fue uno de esos mayores de 60 que se animó a participar. Cortesía

Orgullosa.

Le contamos a doña Inés lo que estaba causando en ¿Quién quiere ser millonario? y se mostró muy orgullosa de poder inspirar a tanta gente.

“Es que casi siempre la gente después de cierta edad piensa que ya no sirve para nada y no, la memoria usted la tiene hasta que se muere. Me gusta mucho lo que usted me cuenta porque es como despertar a la gente, las personas mayores son una fuente de conocimiento que tal vez los jóvenes no tienen”, contestó.

¿Cuántas veces llega ahí un muchachillo de ‘veintipico’ de años y no sabe ni cómo se llama?”, Inés Trejos, periodista.

Agregó que es claro que su mayor ejercicio mental es la lectura, pero también hace las sopas de letras, los crucigramas y otras actividades para mantenerse activa.

Gran ejemplo.

Isela Corrales Mejías, directora de programas gerontológicos de AGECO, dijo que doña Inés es el más claro ejemplo de que en etapa de adultez no se pierden las facultades a menos de que haya de por medio una enfermedad.

“El enfoque que queremos promover en AGECO es que las personas en todas las etapas de la vida podemos ser productivas, aprender y transmitir conocimiento y eso de doña Inés lo que promueve es romper mitos de lo que puede o no hacer una persona mayor”, señaló.

[ Ganadora de ¿Quién quiere ser millonario? cuenta qué la atrasa para gastar su premio ]

Ella es trabajadora social y gerontóloga por lo que trabaja cada día convenciendo a personas que peinan canas de que la vida no se acaba a los 60 o los 65 años.

“La participación de doña Inés cambia la imagen social que se ha construido en torno a las personas mayores, no es de extrañarse que otras personas se motiven a partir de ver lo que hizo ella, en diferentes espacios nuestros ella ha podido transmitir su mensaje, muy claro, muy directo de cómo la vejez no limita y cómo se pueden realizar muchas cosas”, afirmó.

La experta recordó que siempre es importante mantener una vida activa, tanto física como mentalmente para llegar a la vejez puras tejas.