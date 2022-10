¡Agárrense todos! Nicole Carboni abre canal de YouTube y promete fuego

Agárrese el que pueda y vayan comprando palomitas de maíz porque la modelo y exparticipante de Miss Costa Rica, la siempre polémica Nicole Carboni anunció que abrió su propio canal de YouTube.

A sus ya conocidos filazos que lanza en redes sociales ahora les pondrá un ingrediente más, pues se mandará como youtuber a hablar de los temas en los que ya se ha vuelto una experta.

Conozca a Nicole Carboni más allá de las polémicas

“Feliz de lanzar mi canal de YouTube 💓🔥🍿 Después de años de ustedes escribirme para abrir un canal en YouTube, amigos al fin me animé a hacerlo, así que estén listos porque no habrá censura y los cobardes no podrán darlo de baja 😎😂🔥. Así que atentos a mis historias que estaré subiendo el enlace ahí para que se suscriban. ¿De qué tema les gustaría que hablara?”, afirmó.

Ahora sí, ya veremos qué más tiene para contar Nicole.