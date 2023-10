¡Ah carajo! Periodista Pablo Guzmán le pone bonito para verse más guapo

Pablo Guzmán es director de deportes de Repretel y Monumental. (Cortesía)

Pablo Guzmán ya tiene varias semanas de estar compartiendo en redes sociales lo bonito que le está poniendo al ejercicio para ganar músculo, perder grasa y verse más guapetón.

El director de deportes de Repretel y Monumental está a las puertas de cumplir tres meses de haber retornado al gimnasio luego de una pausa que se vio obligado a hacer.

Una lesión en su rodilla y la falta de tiempo incidieron en que el periodista deportivo le bajara las revoluciones al proceso que había empezado en el 2020: una dieta con la que logró perder 16 kilos en menos de dos meses.

El cuidado en lo que comía lo llevó de la mano con el crossfit, el tipo de entrenamiento con el que empezó, pero que tuvo que suspender porque se lesionó muy rudo la rodilla.

“Lo que había hecho antes era crossfit, pero me había jodido la rodilla por intenso y el crossfit me encantaba, pero casi que se me había ido el ligamento en la rodilla”, contó el vecino de San Ramón a La Teja.

A eso se sumó que a inicios del 2022, Repretel revivió Conexión fútbol con una nueva temporada. El programa de canal 11 (que salió del aire en julio pasado) había estado en pausa por la pandemia y con su retorno, Pablo se quedó sin tiempo libre para ir al gimnasio.

“Yo había empezado ya (la actividad física), pero cuando llegó Conexión, por los horarios que tenía no podía ir porque en las noches era el programa y en el día tenía el programa de radio y todas las otras obligaciones de mi trabajo”, justificó.

Sin embargo, en cuanto se dio el cierre de temporada del programa de entretenimiento deportivo, Guzmán aprovechó el tiempo y retomó lo que había empezado desde antes.

Su idea, ahora, es no aflojar y así lo está haciendo. “Llevo casi tres meses de haber vuelto y estoy levantando un montón de pesas”, refirió.

Pablo Guzmán dice que alza 200 libras en peso muerto y mancuernas de 40 libras. (Cortesía)

Cambió el crossfit

Pablo no está practicando crossfit, va al gimnasio normal donde sí hace algunos ejercicios funcionales, pero está muy enfocado en las clases de fuerza y de acondicionamiento.

“Me dan rutinas y me las cambian cada mes”, refirió el comunicador, quien contó que religiosamente va al gimnasio de lunes a jueves, aunque si puede va toda la semana.

“Dicen que uno hace un hábito en 21 días, entonces yo trato de ir todos los días y sábado o domingo; pero no me doy permiso de faltar de lunes a jueves”, agregó.

Pero, ¿cuál es el interés de Pablo de verse más guapo? ¿Será acaso que quiere ponerse musculoso para encontrar el amor?

Él fue muy claro y directo al responder a esas preguntas. Según dijo, su interés es la salud, porque los temas del amor no son una prioridad para él en este momento, pues está concentrado en otras metas personales.

“Busco bajar de peso y lo estoy haciendo con ejercicios de mucha fuerza porque quiero perder grasa y ganar músculo y estoy ganando bastante músculo, pero mi idea de volver al gimnasio es porque me hace falta el ejercicio, porque quiero ganar salud y si bajo de peso, todo bien, pero lo estoy haciendo como algo personal.

“En ocasiones uno se descuida y a veces pone excusas de que no se puede y yo creo mucho en la parte mental, de hecho estaba empezando un pódcast donde hablo de la salud mental y en eso el ejercicio es fundamental, pero es más por eso, no hay otra razón”, aclaró.

Pablo Guzmán suele compartir en sus redes sociales sus extenuantes sesiones de entrenamiento. (Cortesía)

Aunque él es de San Ramón, el gimnasio al que va está en San José, más cerca de su trabajo en La Uruca, donde pasa la mayor parte del tiempo.

Sobre cuánto peso ha perdido en estos tres meses, juró que todavía no se ha pesado por una razón muy simple.

“No me quiero estresar, por eso no me he pesado. Sí, siento que estoy ganando músculo porque me siento pesado, pero la medición será hasta finales de mes que cumplo los tres meses”, aseguró.

Por ahora, dice que alza 200 libras en peso muerto y mancuernas de 40 libras en cada brazo.

También se sinceró y contó que no es que el gimnasio le apasione y le encante, pero para darse lujillos en algunas comidas y cometer uno que otro pecadillo con otras, lo ve necesario.

Otra cosa con la que fue bien clarito fue que él paga la mensualidad del gimnasio; es decir, no lo patrocinan como a muchos famositicos, y también hay una explicación para eso.

“Cuando pago yo, lo agarro en serio; porque si no voy, soy yo el que estoy perdiendo la plata”, terminó Guzmán, a quien aprovechamos para saludar porque este domingo llegó a sus 41 vueltas al Sol.