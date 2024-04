Air Supply regresa a Costa Rica y La Teja lo lleva gratis al concierto, entérese acá cómo

Air Supply se presentará en Costa Rica el 27 de abril en el Parque Viva. (Instagram)

El legendario dúo australiano Air Supply regresa a Costa Rica este 2024 y usted podrá ser parte del público que cantará sus éxitos en el Parque Viva, el sábado 27 de abril.

Si usted es fan del grupo, no deje pasar la oportunidad de ganar entradas para este espectáculo gracias a un sorteo que tiene La Teja.

Participar es sencillísimo, lo único que tiene que hacer es completar el formulario que encuentra aquí, dentro del plazo establecido para el sorteo, unirse al canal de WhatsApp de La Teja (lo encuentra en este enlace) y compartir esta publicación en sus redes sociales.

El sorteo inició este miércoles 10 de abril y el último día para participar es el jueves 25 de este mes, al mediodía.

Air Supply es un viejo conocido en los escenarios costarricenses, ya que el dúo conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock siempre incluye a Costa Rica en sus giras.

Air Supply viene a Costa Rica en cada oportunidad que tenga.

El grupo ha traspasado generaciones gracias a éxitos como All Out of Love, Lost in Love, Every Woman in the World, All Out of Love, entre muchos otros.

Air Supply se presentará en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, y el show es producido en Costa Rica por Arceyut Producciones.